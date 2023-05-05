Bursalı gıda üreticisi KOBİ'ler, OSB istiyor

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’da 1983 yılında kurulan ve 100’den fazla dükkanın yer aldığı Gıda Sanayi Sitesi’nin artık ihtiyaca cevap vermediğini belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Hizmet Ticareti Konsey Başkanı Turgay Güler, “Üretim alanlarının bir yerde toplanması ve üretimin doğru denetlenebilmesi için hizmet sektörü olarak bin 500’ün üzerinde üretici için Gıda OSB talebimiz bulunuyor. KOBİ’ler olarak şehrin belli bölgelerinde sıkışıp kaldık.

Gıda OSB için 500 dönüm alan yeterli olacaktır. Bunu 10 yıldır gündeme getiriyoruz. 1983 yılında kurulan ve 2,5 kat, 175 metrekare kapalı alanlardan oluşan gıda toptancıları sitesi o dönem için yeterliydi. Ancak bugün pek çok firma fiziki yetersizlikler nedeniyle yurt dışı pazarlara açılmakta zorluk çekiyor. Artık ok yaydan çıktı diyebiliriz. Mekânsal planlamanın önemine her zaman işaret ediyoruz. Depremin ardından bu konu daha ivedi şekilde gündeme geldi” dedi.

KOBİ OSB projesi hazırlandı

KOBİ niteliğindeki firmaların şehir içindeki plansız sanayi alanlarında yaklaşık 100 -150 metrekarelik tesislerde üretimlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve bunun üretim yapan firmalar için büyük bir sorun olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç da “İşletmelerin fiziki koşullarının yetersizliği, üretim şartlarını olumsuz etkiliyor. Bu konunun çözüme kavuşması için KOBİ OSB Projesi'ni hazırladık. Lojistik merkez ve depolama alanları için gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında da yakın zamanda başvuru sürecini başlatıyoruz. Her iki projemizin de sektör temsilcilerimizin birçok sorununa çözüm olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Talepleri karşılayamadığımız dönemler oluyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ise yerel yönetimler tarafından sürecin hızlandırılmasını istediklerini vurguladı. Gıda üretimi yapan sanayicilerin küçük alanlara sıkıştığına dikkati çeken Sayılgan, “Kendi işyerimde 5 bin metrekarede günlük 30 ton mal çıkarabilmek için çalışıyorum. Birçok markanın, süpermarketin taleplerini karşılayamadığımız dönemler oluyor. Bunun tek sebebi mekan sıkıntısı yaşıyor olmamız. Bu gıda sanayicilerimizin ortak sorunu. Sektör olarak KOBİ OSB’nin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bursa Ticaret Borsası harekete geçti

Öte yandan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) da kent içinde üretimlerini sürdürmekte zorlanan gıda üreticisi KOBİ’ler ile gıda dağıtımı yapan lojistik firmalarını düzenli alanlara kavuşturmak için harekete geçti.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ölçekleri her geçen gün büyüyor ancak hızlı şehirleşmeyle beraber bu firmalar kent içinde sıkışıp kaldı. Katma değerli üretimi, ihracatı, istihdamı odağına alan firmaların önünü açmamız gerekiyor.

Öncelikli olarak Bursalı firmalar başta olmak üzere tüm Türkiye’ye açmayı planladığımız proje çerçevesinde gıda alanında üretim yapan firmalarımızı, KOBİ’lerimizi teknoloji odaklı yeni nesil lojistik imkanlarıyla donatılan, sürdürülebilir tarım ekosistemi ve doğanın geleceği için ekolojik çözümlerle planlanan, çevre dostu kümelenme alanında bir araya getirmeyi arzuluyoruz. Tüm bunların yanı sıra kümelenmenin etkisi ve soğuk zincir, korumalı coğrafi işaret, korumalı menşei işaret gibi sistemlerin imkanları ile işlenmiş gıda hacminin artırılmasını ve küresel piyasalarda söz sahibi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.