BURTOM, yeni yatırımlar için yol haritasını belirledi

EKONOMİ (BURSA) - Merkezi Bursa olmak üzere yaklaşık 15 ilde hizmet veren BURTOM Sağlık Grubu kuruluşunun 30’uncu yılını çalışanlarıyla kutladı. BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Ülke genelinde ayda 200 bin kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. BURTOM Sağlık Grubu olarak, son yıllardaki ekonomik krizlere rağmen sağlık sektöründeki büyüme ve yenilikçi yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Güçlü marka itibarımız sayesinde sektörde öncü konumumuzu korumaktayız. Hasta memnuniyetini artırmak amacıyla ileri teknolojilere yatırım yapıp, çoğu cihazlarımızda yapay zeka destekli sistemler kullanmaya başladık. Yapay zeka yatırımlarına ve dijitalleşme sürecine son derece önem veriyoruz. Beraberinde, yeşil enerjiye yatırım yaparak hem enerji tüketimimizi azaltmak amacıyla, hem de sosyal sorumluluk anlayışıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Sınırlı kaynaklar yerine temiz ve ekonomik enerji kaynaklarına yönelmeyi bir görev olarak benimsiyoruz. GES yatırımıyla, çevre dostu bir enerji kaynağı kullanarak doğayı koruyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

“Yapay zekayı kullanmayı yaygınlaştıracağız”

Kılıç, önümüzdeki süreçte yatırımlarını sürdüreceklerini, yaşlılar için yaşam evleri ve yaşlı bakım merkezleri planladıklarını aktardı. Sağlık turizmi ile ilgili saç ekimi, estetik uygulamalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ek olarak sağlıklı yaşam, longevity, fonksiyonel ve bütüncül tıp alanına da yoğunlaşacaklarını belirten Erol Kılıç, “Diğer taraftan, Bursa bir kaplıca şehri ve bunu değerlendirecek ve yeniden canlandıracağız. Tüm merkezlerimizde yapay zekayı kullanmayı yaygınlaştıracağız. Sürekli yenilikçi yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu. BURTOM Sağlık Grubu, çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 850 kişiyle hizmet veriyor.