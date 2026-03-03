BURTOM, YZ destekli hastane için 20 milyon dolar yatıracak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’da 1994 yılında bir tanı merkezi olarak kurulan Burtom Sağlık Grubu, bugün yedi şirketten oluşan çok katmanlı yapısıyla sağlık sektöründe hem yatırımcı hem de hizmet sağlayıcı kimliğiyle öne çıkıyor. Grup, özellikle tıbbi görüntüleme ve ileri onkoloji alanındaki yatırımlarıyla kamu-özel iş birliği modelinde dikkat çekici bir konuma ulaştı. Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erol Kılıç, grubun temelinde yer alan “tanı odaklılık” yaklaşımının bugün hâlâ ana omurgayı oluşturduğunu vurgulayarak, “Burtom’un hikâyesi doğru tanıyı, doğru zamanda sunma vizyonuyla başladı. Bugün 850 kişilik büyük bir organizasyona dönüşmüş olsak da tıbbi görüntüleme hâlâ ana damarımız. Ancak artık sadece kapasite büyütmüyor, klinik karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayan teknolojilere yatırım yapıyoruz” dedi.

Burtom; Eskişehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde görüntüleme, onkoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında hizmet veriyor. Şirket, kamu hastanelerinde hizmet alımı modeliyle çalışan ilk özel firmalardan biri olarak konumlanıyor. Bu merkezlerdeki cihaz yatırımlarının tamamı Burtom tarafından finanse ediliyor.

Yedi şirket, çok katmanlı sağlık ekosistemi

Toplamda yedi şirketten oluşan Burtom Sağlık Grubu, faaliyetlerini farklı uzmanlık alanlarında konumlandırıyor. Grubun şirketlerinden biri yalnızca şehir hastanelerinde görüntüleme, onkoloji, radyoterapi ve nükleer tıp gibi yüksek teknoloji gerektiren hizmetleri yürütüyor. Eskişehir, Bursa ve Tekirdağ şehir hastanelerinde bu alanlarda hizmet veren Burtom, aynı zamanda kamu hastanelerinde hizmet alımı modeliyle çalışan ilk özel firma konumunda bulunuyor. Kamudan bağımsız çalışan özel görüntüleme merkezlerinde ise MR, tomografi, röntgen ve ultrason gibi tetkikler özel hastalar ve sigortalılar için sunuluyor.

Tanı ve destek hizmetlerindeki derin tecrübenin ardından doğrudan hasta muayene ve tedavisine geçildiğini belirten Dr. Kılıç, bu sürecin kontrollü ve seçici branşlarla ilerlediğini söyledi. Burtom’un doğrudan hasta hizmetleri; fizik tedavi, rehabilitasyon ve seçilmiş cerrahi branşlar etrafında şekilleniyor. Biyofiz markasıyla başlatılan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin ardından Mudanya ve Özlüce’de yeni tıp merkezleri hizmete alındı. Bu merkezler özellikle kas-iskelet sistemi, nöroloji ve beyin hastalıkları alanlarında uzmanlaşmış durumda. Cerrahi kapasiteyi artırmak amacıyla Acıbadem’den satın alınan Konur Hastanesi ise saç ekimi, beyin cerrahisi, genel cerrahi ve ortopedi gibi branşlarda Burtom’un doğrudan hasta temasını güçlendiren önemli bir halka oldu.

Yapay zekâ ile yüzde 70’e varan zaman tasarrufu

Grubun teknoloji yatırımlarında yapay zekâ uygulamaları belirleyici rol oynuyor. Yapay zekâ destekli radyoloji sistemleri, en küçük patolojilerin saptanmasında radyologlara “ikinci bir göz” işlevi görüyor. Bu sistemlerle çekim sürelerinin yüzde 70’e varan oranlarda kısaldığı, BT çekimlerinde ise radyasyon dozunun otomatik optimize edilerek hasta güvenliğinin artırıldığı belirtiliyor. Dr. Kılıç, yapay zekâ destekli radyoloji uygulamalarının üç temel fayda sağladığını belirterek, “En küçük patolojileri saptayarak erken teşhisi güçlendiriyor, radyologlarımıza ikinci bir göz oluyor ve çekim sürelerini yüzde 70’e varan oranlarda kısaltıyor. Ayrıca BT çekimlerinde radyasyon dozu otomatik optimize edilerek hasta güvenliği üst seviyeye taşınıyor” dedi.

Özel merkezlerde yüksek hassasiyetli PET-CT sistemleri, 3 Tesla MR cihazları ve 0,35 saniyede koroner anjiyo çekebilen ileri tomografi teknolojileri kullanılıyor. Dr. Kılıç, “Bizim için sağlık hizmeti yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam alanlarını da korumayı kapsıyor” diye konuştu. Bursa Şehir Hastanesi’ne kazandırılan Tomoterapi cihazı sayesinde radyoterapide hassasiyet artarken, kanser tedavisinde doğru evreleme ve kişiselleştirilmiş tedavi olanakları genişletiliyor.

Gündemde “hastanesiz hastane” modeli var

Grup, önümüzdeki 10 yıllık perspektifte sağlık turizmi, geriatri, longevity ve bütüncül tıp alanlarına yoğunlaşmayı planlıyor. Bursa’nın termal kaynaklarının modern tıpla entegre edilmesi hedeflenirken, yapay zekâ destekli ve belirli branşlara odaklanan bir uzmanlık hastanesi için yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Bunun yanı sıra evde hasta takibi uzaktan izleme sistemleri ve yaşlı bakımını kapsayan “hastanesiz hastane” modeli ile entegre bir yaşlı bakım evi projesi de yatırım ajandasında yer alıyor.

Dr. Kılıç, sağlık hizmetleriyle entegre, düşük katlı ve sosyalleşmeyi destekleyen bir yaşlı bakım evinin Bursa için ciddi bir ihtiyaç olduğunu, bu alanda önemli bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. Dr. Kılıç, 2025 yılında yaklaşık 10 milyon dolar, 2026’da ise yalnızca Bursa Şehir Hastanesi için 6 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, büyümenin artık metrekare ve cihaz sayısı üzerinden değil, klinik verimlilik ve sürdürülebilirlik üzerinden tanımlandığını ifade etti.