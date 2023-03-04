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Çevrimiçi terapi şirketine, veri paylaşımı cezası

Çevrimiçi terapi şirketi, müşteri verilerini paylaştığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
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Çevrimiçi terapi şirketi BetterHelp'in, hassas kullanıcı verilerini Meta ve Snapchat gibi sosyal medya şirketleriyle paylaştığı iddia edildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, şirketi söz konusu suçlama nedeniyle 7,8 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

Ayrıca, tüketicilerin sağlık verilerini reklam amacıyla paylaşmasını da yasaklandı.

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