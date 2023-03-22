Çin'den COVID-19'a karşı yerli aşı onayı

Çin, COVID-19'a karşı CSPC Pharmaceutical Group tarafından geliştirilen ilk yerli mRNA aşısını onayladı.

Bu onay, yerel araştırmaları desteklemek için batılı ülkelerin COVID-19 aşılarını kullanmayı reddeden Çin için büyük bir başarı anlamına geliyor.

Çin'de geliştirilen aşıların Moderna MRNA.O ve Pfizer PFE.N BioNTech'in 22UAy.DE mRNA aşılarından daha az etkili olduğu görülmüştü. Çin 2020'nin başından beri mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullanan aşılar geliştirmeye çalışıyordu.

Çin'de uzun süredir beklenen onay, Aralık ayında katı Çin'in katı COVID-19 kısıtlamalarını aniden kaldırmasından bu yana ülke genelinde vakaların ciddi ölçüde düştüğü sırada geldi.

Ancak bu aşı Çin'e gelecekteki salgınlarla ve yeni ortaya çıkan varyantlarla mücadele etmesi için ek bir seçenek sağlayacak.