Çocuk diş sağlığında florun önemi: Uzmanlar doğru kullanıma dikkat çekiyor

Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, florun çocuk diş sağlığındaki rolüne dikkat çekerek ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. “Flor, diş minesinde bakterilerin neden olduğu yapısal bozulmayı durdurarak tamir sürecini başlatır. Bu sayede çürük oluşumu erken evrede durdurulabilir. Düzenli florlu diş macunu kullanımı ve doğru fırçalama alışkanlığı, çocukların diş sağlığını uzun vadede korur. Üç yaşına kadar pirinç tanesi, 3–6 yaş arası ise bezelye tanesi büyüklüğünde macun yeterlidir. Macunun flor oranı ise çocuğun çürük riskine göre hekim tarafından belirlenmelidir” ifadelerinde bulundu. Medyada zaman zaman flor hakkında yanlış bilgilere yer verildiğini ifade eden Dt. Demir “Flor doğru miktarda ve hekim kontrolünde kullanıldığında güvenlidir. Önerilen konsantrasyonların üstünde flor içeren ürünlerin kontrolsüz kullanımı veya profesyonel olarak uygulanan tedavilerde maksimum flor dozlarının aşımı” uyarısında bulundu.

"Diş fırçalama ebeveyn gözetiminde, doğru teknikle yapılmalıdır”

Ebeveynlerin çocukların diş fırçalama sürecinde aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Dt. Nurgül Demir, “Florun koruyucu etkisi, diş yüzeyiyle doğrudan temas ettiğinde artar. Bu nedenle diş fırçalama ebeveyn gözetiminde, doğru teknikle yapılmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Dt. Demir, çocuk diş sağlığında flor kullanımına ilişkin şu hatırlatmalarda bulundu:

Günde 2 kez, hekim önerisiyle florlu diş macunu kullanılmalı.

İlk dişler çıktıktan sonra florlu macunla fırçalamaya başlanmalı.

Profesyonel flor uygulamaları yılda 2 kez diş hekimi tarafından yapılmalı.

Tükürme alışkanlığı kazanana kadar diş fırçalama ebeveyn kontrolünde olmalı.

Florlu ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli.

“Flor; doğru dozda, doğru ürünle ve doğru teknikle kullanıldığında çocuklarda çürük riskini azaltır, diş minesini güçlendirir ve sağlıklı bir ağız yapısının temelini oluşturur” diyen Dt. Nurgül Demir, ebeveynlerin çocuklarına küçük yaşlardan itibaren düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalarının önemine dikkat çekti.