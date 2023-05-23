COVID-19 nedeniyle insanlar 337 milyon yıl kaybetti

DSÖ, yalnızca 2020 ve 2021'de dünya çapında 336,8 milyon yıllık yaşam kaybına neden olan pandeminin neden olduğu sağlık krizinin yıkıcı etkisini vurguladı.

Örgütün veri ve analizden sorumlu müdür yardımcısı Samira Esma gazetecilere verdiği demeçte şunu belirtti:

"Her ölüm, 22 yıllık yaşam kaybına tekabül ediyor."

Bu hesaplama 2022'de mevcut olan verilere dayanmaktadır. O zamandan beri, ölü sayısı daha yavaş da olsa artmaya devam etti ve DSÖ'nün en yüksek sağlık uyarı seviyesini düşürmesine neden olarak COVID-19'un hala yayılmakta olduğu uyarısında bulunmasına neden oldu.

DSÖ tarafından düzenli olarak güncellenen hastalığa atfedilen resmi ölü sayısı 17 Mayıs itibarıyla 6,9 milyon oldu.

Bununla birlikte, birkaç ülke, pandeminin üç yılda kaydedilen kurban sayısının yaklaşık üç katına veya en az 20 milyon ölüme yol açtığını tahmin eden kuruluşa güvenilir veriler sağlamadı.

Independent'ta yer alan habere göre DSÖ bu sayıyı, gerçek ölüm sayısı ile bir pandemi olmadığında tahmini ölüm sayısı arasındaki fark olarak tanımlanan fazla ölümleri hesaplamaya dayandırıyor.

20 milyonluk rakam, COVID-19 kaynaklı doğrudan ölümlerin yanı sıra pandeminin sağlık üzerindeki etkisine bağlı ölümleri de içeriyor.

Cuma günü yayınlanan rapor, "koronavirüs enfeksiyonlarının ve ölümlerinin dağılımının yanı sıra aşılara erişimin ardındaki önemli eşitsizliklerin" altını çizdi.

Göstergeler aşağı gidiyor

DSÖ, pandeminin yıllar içinde azaldıktan sonra sağlıkla ilgili birçok göstergenin eğilimlerini değiştirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Rapora göre, yüzyılın ilk yirmi yılında dünya, anne ve çocuk sağlığında önemli gelişmeler kaydetti ve ölümler üçte bir buçuk oranında azaldı.

AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların erken ölüm riski de önemli ölçüde azaldı.

Bu faktörler hep birlikte, ortalama yaşam süresinin 2000'de 67 yıldan 2019'da 73 yıla çıkmasına yardımcı oldu. Ancak pandeminin patlak vermesinden sonra mevcut aralık genişledi ve diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklarda gözlemlenen olumlu eğilim, tersine çevrildi.

Rapor, dünya genel olarak sağlık alanında ilerleme kaydederken, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yüzdesinin yıldan yıla arttığını gösterdi.

2000 yılında, yıllık küresel ölümlerin yaklaşık yüzde 61'i bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgiliydi ve 2019'da bu oran yaklaşık yüzde 74'e yükseldi.