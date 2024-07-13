Covid geri mi döndü? DSÖ'den korkutan açıklama!

2020 yılında dünyayı saran, halen ekonomik etkileri devam eden pandemi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarıda bulundu.

Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemiye yönelik, DSÖ "FLiRT" adı verilen yeni bir varyantın dünyada baskın hale geldiğini açıkladı. Varyantın, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluştuğu ve antikorlara karşı dirençli bir JN.1 türevi olduğu belirtilirken, henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı olduğu ise bilinmiyor.

DSÖ, "FLiRT" adı verilen yeni Covid varyantının dünyada baskın olduğunu duyurdu.

Covid-19 vakaları dünya genelinde düşüş gösterirken, bazı bölgelerde görülen artışlar da dikkat çekiyor.

Semptomları Covid-19'dan farklı mı?

Semptomları Covid-19 varyantlarıyla benzerlik taşıyan yeni varyanta verilen "FLiRT" ismi genetik kodlardan oluşan bir takma isim olurken, Omicron varyantından mutasyona uğradı.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olduğunu anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İlk nerede görüldü?

İlk kez nisan ayında görülen "FLiRT" varyantları, iki mutasyonunun teknik isimlerinin birleşiminden oluşuyor. Varyantların ilk nerede ortaya çıktığı tam olarak bilmezken, ABD'deki atık sularda, semptomlar gözlemlenmese bile bir toplulukta dolaşan Covid-19'un izlerini ararken kanalizasyondaki testte bulundu.

"FLiRT" varyantından korunmanın yolları

Aşının halen önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, aşının hastalığı önlemese dahi hastalığın ciddi geçirilmesine, ölüm riskini azaltmasına neden olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, hasta kişilere yaklaşmaktan kaçınmayı, kalabalık alanlarda maske takmayı, hijyen ve havalandırmaya dikkat etmeyi öneriyor.

Aşılar yeni varyanttan koruyor mu?

New York'taki Mount Sinai South Nassau Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları başhekimi Dr Aaron Glatt, piyasadaki aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması gerektiğini söylüyor.