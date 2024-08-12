Covid raporu: 400 milyon insan hastalığa yakalandıktan 2 yıl sonra ancak tamamen iyilişebildi

Bilim insanlarının yeni raporuna göre, dünya çapında yaklaşık 400 milyon kişi uzun süreli Covid'den etkilenmiş durumda.

Ekip, sağlık hizmetleri ve hastaların işe dönememesi gibi faktörlerden kaynaklanan ekonomik maliyetin her yıl dünya çapında yaklaşık 1 trilyon dolar veya küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1'i olduğunu tahmin ediyor.

Nature Medicine dergisinde cuma günü yayımlanan rapora göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 6'sı ve çocukların yüzde 1'i uzun süreli Covid geçirdi.

Gerçek sayının daha yüksek olabileceği, çünkü tahminlerin yalnızca virüsün bulaşıcı aşamasında semptomlar gösterdikten sonra uzun süreli Covid geliştiren kişileri içerdiği ve birden fazla Covid enfeksiyonu geçiren kişileri içermediği öne sürüldü.

İyilşemek zor

Uzun Covid hastalarının yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unun uzun Covid geliştirdikten iki yıl sonra tamamen iyileştiği aktarıldı.

Uzun Covid, hastaların refahını ve benlik duygusunu, ayrıca çalışma, sosyalleşme, başkalarına bakma, ev işlerini yönetme ve toplum faaliyetlerine katılma yeteneklerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu durum ayrıca hastaların ailelerini, bakıcılarını ve çevrelerini de etkiliyor.

Hastalar işinden oluyor

2022'de iki milyon ila dört milyon yetişkin uzun Covid nedeniyle işsiz kaldı.

Hastalığı uzun atlatan kişilerin virüse hiç yakalanmayanlara göre istihdam edilme olasılığı ise yüzde 10 daha az.

Uzun Covid gizemini koruyor

Uzun Covid hastaları genellikle çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalıyor ve dörtte biri çalışmaya devam etmek için iş dışındaki faaliyetlerini sınırlandırıyor.

Rapor, uzun Covid'in tedavileri, teşhisleri, biyolojik mekanizmaları ve ekonomik ve sosyal etkileri konusunda çok daha fazla araştırma yapılmasını talep ediyor.