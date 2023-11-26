Dang humması son bir ayda 356 can aldı

1 Ocak'tan, 19 Kasım'a kadar kaydedilen 56.637 Dang humması vakasının 570’i ölümle sonuçlandı. Ölüm oranı yüzde 1’i bulan salgında 123 bin yeni ve şüpheli vaka bildirildi.

Salgının yayılmasını durdurmak amacıyla hükümet, etkilenen iki ana kasabada sivrisinek karşıtı bir ilaçlama kampanyası başlattı.

Burkina Faso'da 1960'lardan bu yana dang humması vakaları görüldü, ancak kaydedilen ilk salgının tarihi 13 ölümle 2017'ye kadar uzanıyor.

Aynı semptomları gösteren sıtma gibi enfekte bir sivrisinek ısırığıyla bulaşan dang humması, sıcak ülkelerde yaygın olan ve esas olarak kentsel ve yarı kentsel alanlarda ortaya çıkan ve her yıl 100 ila 400 milyon arasında enfeksiyona neden olan bir virüs.