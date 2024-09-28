DEİK, Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen “Türkiye ve Birleşik Krallık Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi”, iki ülkenin sağlık alanında önde gelen isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Sağlıklı yaşlanmanın önemine odaklanan ve yenilikçi çözümlerin uzmanlar tarafından iki ana oturumla ele alındığı Zirve, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan 100’ün üzerinde katılımcıyla DEİK Merkezi’nde düzenlendi.

"Ne ekonomi sağlıksız düşünülebilir ne de eğitim”

Türkiye ve Birleşik Krallık Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi’nde söz alan T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin sağlık alanındaki insan kaynağı planlamasına verdiği öneme dikkat çekerek, “Son 10 yılda Avrupa’da 100 bin kişiye düşen hekim sayısı yüzde 15 artmış, Türkiye’de yüzde 38 artmış. Bu durum Türkiye’nin insan kaynağı planlamasına verdiği önemi gösteriyor. Sağlık Bakanlığı bugünden demografik dağılımın hastalık yükünü göz önünde bulundurarak branşları belirledi ve geleceğe yönelik planlamalar yaptı. OECD ülkelerinde hekimlerin yüzde 33’ü 55 yaş üstü. Türkiye’de ise bu oran sadece yüzde 15. Bu yüzden Türkiye genç sağlık personeliyle avantajlı bir konumda.” dedi.

Türkiye’nin ise bugün için genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen gelecekte benzer bir yaşlanma trendiyle karşılaşacağını belirten Birinci, sağlık için en önemli aktivitenin egzersiz olduğunu söyledi. Sağlığın toplumun her alanında merkezi bir rol oynadığını anlatan Birinci, “Ne ekonomi sağlıksız düşünülebilir ne de eğitim” diyerek sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

"Türkiye’de sağlık sektörü çok güçlü"

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ise iki ülke arasında sağlık alanında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, “Türkiye ile İngiltere birbirinden ayrılamaz iki stratejik partner ve işbirliğimizi pek çok alanda dünyanın birçok yerinde devam ettiriyoruz. Aynı zamanda temiz enerji ve temiz çevre alanlarında da iş birliğimizi sürdürüyoruz ve bu anlamda hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Gelecekte güvenlik, sağlık ve refah anlamında vatandaşlarımıza bunları sunmak anlamında neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Türkiye'de sağlık sektörü çok güçlü. Bu yüzden iki ülke arasındaki iş birliğinin çok büyük potansiyel olduğunu bahsetmekten de mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda sağlık sektörü gelişiyor ve bu anlamda ilerlemeye devam ediyor.” diye konuştu.

"İkili ticaret için Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması önemli"

DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ, tüm diplomatik ilişkilerin dostça ve samimiyetle yürüdüğü bir iklimde iş dünyasına da iş birliklerini geliştirmek ve tecrübeleri paylaşarak büyüme görevi düştüğünü ifade ederek, “İkili ticaret için Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) önemli bir nokta. Ortak yatırımlara sağlık hizmetlerinin de eklenmesi gerekiyor. Çünkü sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojileri sektörlerinde Türk girişimleri Birleşik Krallık’a ilgi gösteriyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, bilhassa yapay zekanın tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de açtığı çığır üzerine değerlendirmeler yapılmalı ve bu konuya daha çok eğilim gösterilmesi gerekiyor. Tarihsel olarak söz konusu değişim ve gelişmeler ışığında bu süreçte insan ömrü de uzadı ve buna bağlı olarak da insana ve insan sağlığına bakışın odağı da değişti. Hastalık odaklı bir bakıştan sağlık odaklı bakışa nasıl geçeriz. Bunu yaparken özellikle bu işten hayatını kazanan ve bu alana yatırım yapmış olan kesimi nasıl ikna edeceğiz. Sağlık profesyonellerini hastalıkların tedavisine değil de koruyucu sağlığa ve sağlıklı kalmaya nasıl yönlendireceğiz. Bu manada devletlerin dahi sağlık bütçelerini belirlerken ne kadarını koruyucu sağlığa ne kadarını tedavi edici kısma ve ne kadarını da rehabilitasyona ayırdığı çok büyük önem arz ediyor.” dedi.

Zirvede sağlıklı yaşlanma tüm yönleriyle ele alındı

Türkiye ve Birleşik Krallık Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sağlıkta Önleyici Yaklaşım ve Sağlıklı Yaş Alma Kavramı” oturumunda, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin sağlık hizmetleri sunumundaki önleyici yaklaşımları aktarıldı.

Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile International Longevity Center (ILC) temsilcileri, yaşlanan nüfus için sağlık politikaları üzerine bilgi paylaşımında bulundu. GSK Türkiye Genel Müdürü Sriram Jambunathan, sağlıklı yaşlanma konusunda hayat boyu bağışıklığın önemini vurguladı.

“Sağlıklı Yaş Almada İnovasyon” başlıklı oturumda ise National Innovation Center for Ageing (NICA) ilk kez Türkiye’de paydaşlarla bir araya gelerek inovatif projelerini tanıttı. Ayrıca, Türk ve Birleşik Krallık firmaları arasında iş birliği olanakları değerlendirildi.