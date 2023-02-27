Depremzedelerin diş tedavileri için mobil hizmet otobüsü

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Diş Hekimleri Odası işbirliğinde, 2 hekimin aynı anda hasta alabileceği kapasiteye sahip otobüs, Çekmece Mahallesi'nde depremzedeler için kurulan çadır kentte konuşlandırıldı.

Depremzedelere diş çekimi, kanal ve dolgu tedavisi uygulanabilen mobil araç önünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Mete Algen, AA muhabirine, depremzedelerin acılarına merhem olmak için bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok binanın yıkıldığı kentte diş sağlığı alanında da büyük sıkıntı yaşandığını anlatan Algen, bu kapsamda belediyeyle işbirliği içinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölge halkında diş problemi çok fazla

Mobil araçta depremzedelerin yarım kalan tedavilerini yaptıklarını aktaran Algen, acil diş sağlığı problemi yaşayanlara da yardımcı olduklarını belirtti.

Gönüllü hekimlerin mobil araçta hizmet verdiğini aktaran Algen, "Burada ne zaman dental sektör ayağa kalkar, bu hizmet normal bir şekilde verilmeye başlarsa o zamana kadar gönüllü olarak buradayız. Acil olarak diş çekimi ve kanal tedavisi gibi ağrıyı dindirmeye yönelik hizmetimiz oluyor. Şu anda 2 ünite ve iki hekimimiz var. Yerelden de destek veren gönüllü hekimlerimiz var." diye konuştu.

Diş hekimi Bünyamin Metin ise depremzedelere hizmet verebilmekten onur duyduğunu belirtti.

Bölge halkında diş problemlerinin çok fazla olduğunu anlatan Metin, mobil araçta yoğun bir şekilde diş tedavisi, çekimi ve dolgusu yaptıklarını söyledi.

Diş hekimi Güvenç Ulaşan da mobil hizmet otobüsünde tüm acil tedavileri yapabildiklerini anlattı.

Depremzede Pınar Kaya da kızı ve eşinin diş tedavisinin yapıldığını belirterek, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.