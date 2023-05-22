Depresyona yeni tedavi yöntemi: Elektrikli kulaklık

Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi (NHS), depresyon semptomlarını azaltmayı amaçlayan bir elektrikli kulaklık deniyor.

İsveç şirketi Flow Neuroscience tarafından geliştirilen kulaklık, şu anda NHS hastaları üzerinde test edilmekte. Cihaz, beyin aktivitesini artırmak için elektrik akımları kullanıyor ve tıbbi denemeler, ekipmanın iyi çalışabileceğini gösteriyor.

Şirket kulaklığın çalışma prensibi hakkında yaptığı açıklamada "Kulaklık, depresif kişilerin beyninde sağlıklı insanlara kıyasla daha az aktif olan veya aktif olmayan belirli bölgeleri, nazik ve invaziv olmayan elektrik akımlarıyla uyararak çalışmakta." ifadelerine yer verdi.

24 yaşındaki Annie Lovatt, uzun zamandır yaşadığı depresyon için çeşitli antidepresanlar kullanmış, ancak memnun kalmamıştı. Haftada beş kez 30 dakikalık aralıklarla takarak başladığı kulaklığı üç yıldır kullanan Lovatt, kulaklığın işe yarayıp yaramadığı sorusuna "Gerçekten hastaydım, gerçekten mutsuzdum. Bu son çare gibi geldi ve işe yaramazsa ne olurdu bilmiyordum. İşe yaradığı için gerçekten şanslıydım." dedi.

Kulaklığın yarattığı hissiyat ile ilgili ise "Bir düğmeye basılmış gibiydi. Mesela bir sabah uyandığımda kendimi daha iyi hissettiğimi fark ettiğimi hatırlıyorum. Yataktan kalkıp hayata devam edebileceğimi hissettim." dedi. Ancak Annie, cihazını sürekli olarak kullanmadığında tekrarlamalar yaşadığını fark etti.

Araştırmaya liderlik eden doktor, bazı hastaların antidepresanları bıraktığını, artık sadece semptomlarını yönetmek için kulaklığı kullandıklarını ve artık cihazların sağlık hizmetlerinde yaygınlaştığını görmek istediklerini söyledi. Kişiye özel olarak satışa sunulması da planlanan elektrikli kulaklık, 399 sterline mal olabilir.