Türkiye sağlıkta dijital dönüşüme öncülük ediyor. Yapay zekâ uygulamalarının sağlık turizmi alanında büyük avantaj sağladığını belirten MLP Care Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Gürkan Cağlıoğlu, “Dijital sağlık hizmetleri sayesinde sağlık verileri ortak platformda bir araya geliyor ve birden fazla doktor hasta değerlendirmesi yapabiliyor. Dijital hastaneciliğin geleceğini yapay zekâ belirleyecek” dedi.

Teknolojiyle birlikte sağlık sektörü de dönüşüm yaşıyor. Robotik uygulamalar, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik uygulamaları dijital hastanecilik kavramını güçlendiriyor. MLP Care Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Gürkan Cağlıoğlu, “Dijital sağlık hizmetleriyle sağlık verileri ortak platformda bir araya geliyor ve birden fazla doktor hasta değerlendirmesi yapabiliyor. MLP Care olarak biz de bu alanda derin öğrenme ve erken teşhis destek sistemlerimizle hekimlerimizi destekliyoruz” diye konuştu. Dijital sağlık teknolojilerinin günümüzde hasta-sağlık kurumu ilişkisinin yeniden şekillenmesine neden olduğunun altını çizen Gürkan Cağlıoğlu, dijital araçların ve internetin kullanımına bağlı olarak sağlık hizmeti kullanıcılarının dijital okuryazarlık düzeylerinin oldukça ileri düzeyde olmasının büyük bir potansiyeli işaret ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR”

Türkiye’nin sağlıkta dijital dönüşüme öncülük eden ülkelerin başında geldiğini belirten Cağlıoğlu, “Sağlık turizminde hizmet sunucularının artması, ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler ve standardizasyon sayesinde gittikçe artan bir nüfusa hizmet sunar hale gelmemizin, ülkemizi çok daha popüler bir hale getirdiğini görüyoruz. Sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen dijital sağlık hizmeti ile birlikte elektronik hasta kayıtları, yapılandırılmış sağlık kayıtlarının arşivlenmesi ve kullanılabilir olması, sağlık verilerinin ortak bir platformda bir araya getirilerek birden fazla sağlık profesyonelinin hasta değerlendirmesine olanak sağlanması, sağlık hizmeti sunumunu daha kolay ve erişilebilir hale getirdi” şeklinde konuştu.

“DİJİTAL SAĞLIK ALANINDA POTANSİYEL BÜYÜK”

Dijital sağlık sisteminin demokratik ve hasta merkezli dijitalleştiğini vurgulayan Cağlıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olması, dijital sağlık teknolojilerinin öncelikli kullanılması, yeni nesil hastanecilik anlayışında sağlık kurumlarının öne çıkması ile birlikte sağlık sunumunda en iyi hizmeti verme rekabeti, bireylerin en iyi sağlık hizmetini alma şanslarını da beraberinde getirmektedir. Dijital sağlık, ülkemiz için büyük bir potansiyeli ifade etmektedir. Son yıllarda yapılan dijital sağlık yatırımları, sayıları artan entegre Ar-Ge merkezleri, geliştirilen projeler ve kapsamları, yetkin, kalifiye çalışan sayılarının artması Türkiye'de dijital sağlık alanına olan ihtiyaç ve kullanım potansiyellerini ortaya konmuştur.”