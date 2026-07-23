Dijital sağlık pazarı 2030 yılına kadar 573 milyar doları aşma yolunda

MarketsandMarkets tarafından yayınlanan Dijital Sağlık Pazarı raporuna göre, küresel pazarın 2025 yılındaki 199,14 milyar dolarlık büyüklükten 2030 yılında 573,53 milyar dolara ulaşması ve yıllık ortalama %23,6 oranında büyümesi öngörülüyor. Raporda, ruh sağlığı ve davranışsal sağlık segmentinin en hızlı büyüyen kategori olacağına dikkat çekiliyor.

Sektördeki bu ivmeyi değerlendiren Betül Dilmeç, "Dijital sağlığın ruh sağlığı ekseninde bu denli büyümesi tesadüf değil; uzun süredir karşılanamayan erişim ihtiyacının bir sonucudur. Teknolojiyi bu engelleri ortadan kaldırmak için kullanıyoruz" diyor.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (ASPE) verilerine göre, ABD'deki yetişkinlerin %37'si son bir yıl içinde en az bir kez teletıp hizmetlerinden faydalandı. Daha da önemlisi, ticari sigortalar üzerinden faturalandırılan psikoterapi seanslarının %26'sı teletıp aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu veriler, çevrimiçi terapinin kalıcı bir kullanıcı alışkanlığına dönüştüğünü gösteriyor. Dilmeç, "Seansların dörtte birinden fazlasının çevrimiçi ortama taşınması, dijital terapiye olan güvenin net bir kanıtıdır. TherapyGo platformumuzda HIPAA uyumlu ve uçtan uca şifreli bir altyapı sunarak bu güveni en üst seviyede tutuyoruz" yorumunda bulundu.

"Artan maliyetler ve uzman eksikliği, sağlıkta dijital dönüşümü artık bir zorunluluk haline getiriyor"

Aynı rapor, ruh sağlığı ve davranışsal sağlık segmentinin 2025 ile 2030 yılları arasında en hızlı büyüyen hastalığa özel kategori olacağını öngörüyor. Kuzey Amerika'nın 2025 yılında toplam gelirin %43,4'ünü oluşturarak en büyük bölgesel pazar olarak kalması bekleniyor.

Uzman eksikliği ve lojistik maliyetler geleneksel modeller üzerinde baskı oluştururken, dijital çözümler akıllı telefonlar aracılığıyla video ve mesaj tabanlı seansları günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Genç kuşakların dijital araçlara olan yatkınlığı ve ruh sağlığı üzerindeki toplumsal önyargıların azalması, bu büyümenin uzun vadeli ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

United Innovation Solutions LLC, Betül Dilmeç'in liderliğinde uzun vadeli ve sürdürülebilir sağlık yatırımlarına odaklanırken, kurucusu olduğu TherapyGo platformu ile Dilmeç, dijital dönüşümü geçici bir çözümden ziyade, geleceğin sağlık ekosistemini inşa eden stratejik bir yatırım olarak konumlandırıyor.