Diş eti hastalıkları hamilelik süreçlerini etkiliyor

Diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası, özellikle bir kadının hayatındaki en özel dönemlerden biri olan hamile kalma sürecinde büyük önem taşır. Hamilelik sürecinde yaşanan hormonal değişiklikler vücuttaki birçok sistemi olduğu gibi ağız ve diş sağlığını da etkiler. Progesteron ve östrojen hormonlarında yaşanan değişiklikler ağız içinde hassasiyete, kızarıklık ve kanamaya sebep olur. Başta diş eti hastalıkları olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirir.

Diş eti problemlerinin hamilelik döneminde etkilerine dair önemli bilgiler paylaşan Infinity Regerenerative Clinic’ten Diş Hekimi Zeynep Kabalcı Holtoft ”Ağız ve diş sağlığı, hamilelik öncesi ve sürecinde büyük bir önem taşır. Bu dönemde vücuttaki hormonal değişikliklerin yanı sıra, bağışıklık sistemi de etkilenir ve diş eti hassasiyetini artırır. Hatta daha önceden var olan diş eti sorunları da gün yüzüne çıkarabilir. dedi.

Diş eti hastalıkları hamile kalmaya engel olabilir

Diş ve dişeti sorunlarının hamile kalmaya engel olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Zeynep Kabalcı Holtoft,” Kadınlarda hamilelik öncesi bütünsel sağlık çok önemlidir. İltihaplı diş eti hastalıklarının birçok sistemik hastalıkla ilişkisi vardır ve tedavi edilmedikçe kronik sağlık problemlerine yol açar. Hamilelik öncesi tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları,hormonlardaki değişimle daha da ilerler ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasını zayıflatır. İltihaplı diş eti hastalıklarıhamile kalmayı geciktirebilir ya da tamamen engel olabilir, erken doğuma ya da düşüğe yol açabilir. Konuyla ilgili Helsinki Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırma, diş problemleri ile hamile kalamama arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. 19-42 yaş aralığındaki 256 sağlıklı ve hamile kalmaya çalışan kadınlar üzerinde yapılan çalışma, ağız-diş ve jinekolojik muayeneleri kapsamaktadır. Bir yıl boyunca kadınların gebelik durumları izlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; diş eti hastalığı olmayan ve tükürükteki P. Gingivalis bakterisini taşımayan kadınların gebe kalma oranı, bu bakteriyi taşıyan kadınlara göre 4 kat daha yüksektir. Bu bakteri sağladığı endotoksinlerle hem yumurtlamayı hem de fetüsün tutunmasını engelliyor. Bu neden kliniğimizin jinekoloji birimine hamile kalma isteğiyle başvurankadınlarımızı diş eti hastalığı açısından da değerlendiriyoruz. Bazı durumlarda tükürükteki bu bakterinin tespiti için de çeşitli analizlere başvuruyoruz. “ dedi.

Hamileliği planlayan her kadının öncesinde diş hekimine başvurmasına dikkat çeken Diş Hekimi Kabalcı Holtoft” Anne olmaya hazırlanan kadınlar kapsamlı bir ağız muayenesi yaptırarak, mevcut diş sorunlarının tespit edilmesini sağlayabilir ve gerektiği durumda tedaviye başlayabilir. Böylece diş rahatsızlıklarının hamilelik öncesi ve sürecine etkisini azaltabilir. Anne olmayı planlayan kadınlar, hamilelik öncesinde kapsamlı bir ağız muayenesi yaptırarak mevcut diş sorunlarını tespit ettirebilir. Bu muayeneyle diş eti hastalıkları, çürükler veya diğer diş problemleri erken aşamalarda belirlenir. Herhangi bir sorun tespit edilirse, gerekli tedavi sürecine hemen başlanabilir. Böylece, diş ve diş eti hastalıklarının hamilelik sürecindeki olumsuz etkileri en aza indirgenmiş olur. Bunun yanı sıra düzenli diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak da hayati öneme sahiptir. Günde en az iki kez dişler fırçalanmalı ve diş ipi kullanımıyla hijyen sağlanmalı. Beslenme alışkanlıklarında düzene girilmeli,şekerli gıdalardan ve asidik içeceklerden kaçınılmalı, sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli. “dedi.

Kadınlar için vücudun en hassas olduğu dönem olan hamilelik, özel bir süreçtir. Kadınların bu süreci sağlıkla geçirebilmesi için hamilelik öncesi ve sonrası sağlık yönetimi yapmak gereklidir. Sağlıklı bir gebelik, diş sağlığını korumakla başlar ve genel sağlık durumunu iyileştirirken diş sağlığını da göz önünde bulundurmalıdır. Özellikle diş eti rahatsızlıkları ve tedavisi ihmal edilmemeli, gerektiğinde iseuzman desteği alınmalıdır.