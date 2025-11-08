  1. Ekonomim
DNA'nın yapısını keşfeden Nobel Ödüllü bilim insanı James Dewey Watson hayatını kaybetti

DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanlarından Nobel Ödüllü James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Watson'ın uzun yıllar görev yaptığı ve araştırmalar yürüttüğü Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın internet sitesindeki açıklamada, ABD'li bilim insanının, bir süredir enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden bu hafta başında huzurevine nakledildiği ve burada yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiliz bilim insanı Francis Crick ile 1953'te DNA'nın çift ya da ikili sarmal olarak bilinen yapısını keşfeden Watson'ın bu çalışması, modern tıp, genetik ve canlıların kalıtsal yapısının anlaşılmasına yönelik araştırmalarda önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Watson, Yeni Zelanda kökenli İngiliz fizikçi Maurice Wilkins ve Crick ile 1962'de Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

