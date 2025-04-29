Doğru konumlandırılmış güzellik merkezi ayda 2 milyon TL kazandırabilir

Güzellik ve bakım sektöründeki artan talep, doğru lokasyon seçimiyle birleştiğinde önemli kazanç fırsatları sunuyor. Madelyn Marcel, Türkiye’deki büyük şehirlerdeki franchise yatırımlarına odaklanarak, işletme sahiplerine stratejik lokasyonlarda açılma imkânı tanıyor. Özellikle büyükşehirlerde açılan güzellik merkezlerinin aylık ciroları 2 milyon TL’yi bulabiliyor. Bu lokasyonlar, işletmelerin hızlı büyüme ve yüksek ciro elde etmesini sağlıyor.

Madelyn Marcel Kurucu Ortağı Fatih Candan, doğru lokasyon seçiminin sektör içindeki büyüme fırsatlarını nasıl artırabileceği konusunda şunları söylüyor: “Türkiye’de güzellik sektörü çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Ancak bu potansiyelden yararlanabilmek için doğru lokasyon seçimi kritik önem taşıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, doğru bölgelerde açılacak güzellik merkezlerinin aylık ciroları 2 milyonu bulabiliyor. Bu da yatırımcılar için büyük bir fırsat.”

Madelyn Marcel, franchise sahiplerini doğru lokasyonlar seçmeleri konusunda bilgilendirerek, yatırımlarının geri dönüşünü hızlandırmayı hedefliyor. Bu sayede şubeler, kısa sürede yüksek performans sergileyerek sektördeki rekabet avantajlarını artırıyor.

Franchise modeli ve yatırımcıya sunulan destekler

Madelyn Marcel franchise modeli, girişimcilere sağlam bir altyapı ve geniş destek paketleri sunuyor. Franchise sahipleri, teknik eğitimlerden dijital pazarlama stratejilerine kadar birçok alanda rehberlik alırken, şube tasarımı ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kritik konularda da yönlendirilir. Bu sayede girişimciler, sektöre adım atarken rekabet avantajı elde ediyor.

Madelyn Marcel Kurucu Ortağı Fatih Yılmaz, franchise modelinin başarısının, yatırımcılara sağlanan destekle paralel olduğunu vurguluyor:

“Biz her franchise sahibini yalnızca bir yatırımcı olarak görmüyoruz. Onları Madelyn Marcel ailesinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Yatırımcılarımıza sunduğumuz güçlü altyapı ve sürekli destek sayesinde, onların sektördeki başarılarını artırmayı hedefliyoruz.”

Madelyn Marcel, franchise sahiplerini yalnızca yatırımcı olarak görmüyor, onları markanın bir parçası olarak değerlendiriyor. Marka kültürüne entegre edilen bu yaklaşım, franchise sisteminin uzun vadeli başarıları üzerinde güçlü bir etki yaratıyor.

Teknolojik altyapı ve estetikle güçlendirilen franchise sistemi

Madelyn Marcel, franchise şubelerinde yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için gelişmiş teknolojik altyapıyı kullanıyor. Entegre CRM sistemleri ve yapay zekâ destekli cilt analiz cihazları, müşteri deneyimlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanıyor. Teknolojinin sunduğu bu destek, şubelerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Fatih Candan, teknolojinin franchise modeline sağladığı katkıları şu şekilde açıklıyor: “Teknoloji, markamızın her yönünü geliştirmemizi sağlıyor. Şubelerimizdeki entegre sistemler ve yapay zekâ destekli cihazlar, sadece hizmet kalitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri deneyimini de mükemmelleştiriyor.”

Marka kimliği ise Fransız zarafetinden ilham alarak oluşturulmuş estetik bir anlayışla şekilleniyor. Her şube, “Işığın Zarafeti” temasıyla tasarlanarak, estetik algıyı ve müşteri bağlılığını artıran bir atmosfer yaratıyor. Bu konsept, franchise şubelerinin yerel pazarlarda farklılaşmasına olanak tanıyor.