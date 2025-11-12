Doktorlara sosyal medya freni: Reklam niteliğindeki paylaşımlar yasaklandı

Sosyal medyada hızla yayılan ve sıkça tartışma yaratan sağlık temalı reklam paylaşımları için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yeni yönetmelik, halkı yanıltabilecek ve reklam niteliği taşıyan tüm sağlık tanıtımlarını yasal denetim altına alıyor.

Hasta yönlendirmesi ve memnuniyet paylaşımları yasak

Yönetmelik kapsamında, sağlık hizmetleri sunumunda açık veya örtülü şekilde reklam yapılması ve yaptırılması kesinlikle yasaklanıyor. Ayrıca tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde uyulması gereken temel kurallar da şöyle belirlendi:

Reklam ve Yönlendirme: Hasta veya yakınlarının memnuniyetini gösteren ifadeler reklam amacıyla kullanılamayacak. Tıbbi yardım, check-up veya danışmanlık hizmetleri yoluyla hastalar, belirli bir hekim veya sağlık kuruluşuna doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirilemeyecek.

Üstünlük Algısı: Hizmet veya cihazın diğerlerinden daha üstün olduğu izlenimi yaratacak ve insanların güvenini suiistimal edecek tanıtımlar yapılamayacak. Firma, ürün veya marka tanıtımı ile internet bağlantısı sağlamak da yasak olacak.

Yanıltıcı Bilgiler: Halkı yanlış bilgilendiren, yanıltan veya diğer sağlık kuruluşlarını karalayıp kendi hizmetini öne çıkaran paylaşımlar yapılamayacak.

Kabul Edilmeyen Tedaviler: Bilimsel olarak kabul görmemiş tedavi yöntemleri tanıtılamayacak ve bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği iddia edilemeyecek.

Unvan ve Uzmanlık: Ana ve yan dal uzmanlıklarının dışında, sertifika veya benzeri eğitim belgelerine dayalı uzmanlık unvanları kullanılamayacak.

Kurallara aykırı davrananlar için yaptırım uygulanacak

Yeni yönetmelik hasta mahremiyetini de koruma altına alıyor. Sosyal medya paylaşımlarında hastaların kimlik ve kişisel bilgileri kesinlikle görünmeyecek; izin verilse dahi hastaların görüntüleri paylaşılmayacak ve gerçek kişi olduklarına dair bilgiler açıkça belirtilmeyecek. Ayrıca, hastaların memnuniyetleri veya tedavi sonuçlarıyla ilgili yorumları tanıtım içeriklerinde kullanılamayacak. Yönetmelikteki en önemli uyarı, kurallara aykırı davrananlar için uygulanacak yaptırımlar oldu. Ticari veya yanıltıcı tanıtım yaptığı tespit edilen sağlık meslek mensupları ve tesisler hakkında doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.