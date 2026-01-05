DoktorTakvimi açıkladı: En çok “psikolog” randevusu alındı

ANKARA (EKONOMİ)

Uluslararası Docplanner Grubu'nun Türkiye’deki iştiraki DoktorTakvimi.com, 2025 yılına yönelik platformu üzerinden kaydedilen çarpıcı istatistikleri açıkladı. Şirket tarafından yayınlanan bültende, sistemlerinde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunduğu vurgulandı. Sağlık profesyonelleri, hasta, hasta yakınları ve sağlık alanında araştırma yapan kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği platformda, randevu verileri branş bazlı önemli değişimleri ortaya koydu.

Hastaların randevu alması uygulamasında en fazla tercih edilen branşlar sırasıyla psikoloji, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri, pediatri ve diş hekimliği oldu. Toplam randevuların yüzde 34,5’i psikoloji, yüzde 22,3’ü kadın hastalıkları ve doğum, yüzde 20’si ise psikiyatri branşlarında gerçekleşti.

Bölgesel olarak en fazla randevu alınan bölge yüzde 37,91 ile Marmara olurken, nüfusuna kıyasla en fazla randevu alınan il yüzde 1,95 oranıyla Eskişehir olarak kaydedildi.

En çok aranan hastalıklar

DoktorTakvimi.com'da en fazla randevu alınan branşlar dışında, en çok aranan hastalık başlıkları da belirlendi. Buna göre kullanıcılar en çok alerji, çocuk ortopedisi hastalıkları ve çocuk kulak burun boğaz hastalıkları konularında arama yaptı. En çok aranan hizmet kalemleri ise çocuk ve ergen psikolojisi, burun estetiği ve çift terapisi olarak sıralandı.

Hakan Türkoğlu: Ruh sağlığı önceliklendirilen bir sağlık ihtiyacı haline geldi

İstatistiklere yönelik bir değerlendirme yapan DoktorTakvimi Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Bu yılki veriler; ruh sağlığının artık ertelenen değil, önceliklendirilen bir sağlık ihtiyacı haline geldiğini net biçimde gösteriyor. DoktorTakvimi üzerinden alınan her üç randevudan birinin psikoloji alanında gerçekleşmesi, bireylerin destek arayışında dijital platformları daha bilinçli ve aktif kullandığını ortaya koyuyor. Psikoloji ve psikiyatrinin birlikte randevuların yarısından fazlasını oluşturması, ruh sağlığı hizmetlerine olan talebin hem psikolojik hem de klinik boyutta hızla arttığını gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Hakan Türkoğlu, platform olarak hekim ve uzmanların online randevu takibinden hasta ve danışan geri bildirimi, çağrı merkezi hizmetiyle profesyonellerin sayısal ortamda görünürlüğüne yönelik çözüm sunduklarını belirtti.

Bültende, DoktorTakvimi.com platformunun 2025’te 51 milyon randevuya aracılık ettiği ve 50 milyon ziyaretçi aldığı; 140 binden fazla hasta/danışan görüşlerinin paylaşıldığı, üye sağlık profesyoneli sayısının da 11 bine ulaştığı belirtildi.

Polonya Merkezli Docplanner Grubu bünyesindeki grup; Türkiye dışında İtalya, İspanya, Polonya, Almanya, Brezilya, Meksika, Çekya, Portekiz, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin gibi ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor.