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DSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya çapında her 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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DSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,  ruh sağlığı sorunuyla ilgili X'ten paylaşım yaptı. 

İntihar 3. ölüm nedeni

Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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