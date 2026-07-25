DSÖ, Avrupa'ya seyahat edecekleri Batı Nil virüsü riskine karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsünün Avrupa'da hızla yayıldığını belirterek, hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden turistler ile yerel halkın korunma önlemlerini artırması çağrısında bulundu.

Yunanistan'da bir haftada vaka patlaması yaşandı

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin verilerine göre, son dönemde en dikkat çekici artış Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da yaşandı. Ülkede 22 Temmuz itibarıyla 21 vaka doğrulanırken, bunların 14'ü son bir hafta içinde kaydedildi. Vakaların 20'sinde beyin iltihabı veya menenjit gibi sinir sistemini etkileyen ağır tablolar gelişirken, 13 hastanın tedavisi hastanede sürüyor.

İtalya ise virüsün en geniş coğrafi alana yayıldığı ülke olarak öne çıktı. 15 Temmuz itibarıyla ülkenin 17 farklı bölgesinde toplam 21 vaka tespit edildi. İspanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'da da yerel kaynaklı insan vakaları bildirildi.

Nefes'in haberine göre, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, iklim değişikliğinin sivrisineklerin yaşam alanlarını genişlettiğine dikkat çekerek, "Batı Nil virüsü yeni bir tehdit değil ancak yayılmasını kolaylaştıran koşullar hızla değişiyor. Daha sıcak hava ve uzayan yaz mevsimi sivrisineklere virüsü daha geniş alanlara taşıma fırsatı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Her 150 kişiden birinde ağır enfeksiyon riski

Uzmanlar, enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 70 ila 80'inde hiçbir belirti görülmediğini, ancak yaklaşık her 150 vakadan birinde merkezi sinir sistemini etkileyen ağır enfeksiyon gelişebildiğini belirtiyor. Bu durum yüksek ateş, boyun sertliği, bilinç bulanıklığı, kas güçsüzlüğü, felç ve komaya kadar ilerleyebiliyor.

Daha önce Türkiye'de de görülen Batı Nil virüsüne karşı insanlar için onaylanmış bir aşı veya özel antiviral tedavi bulunmuyor. Tedavi, belirtilerin hafifletilmesi ve ağır vakalarda hastane ortamında destekleyici bakım uygulanmasına dayanıyor.

Virüsten korunmanın en etkili yolları

DSÖ, risk altındaki bölgelerde uzun kollu giysiler tercih edilmesini, etkili sivrisinek kovucu ürünler kullanılmasını, sivrisineklerin en aktif olduğu gün doğumu ve gün batımı saatlerinde açık havada bulunmanın sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca pencere ve kapılarda sineklik kullanılması, yataklarda cibinlik tercih edilmesi ve sivrisineklerin üreme alanı olan durgun suların ortadan kaldırılması öneriliyor.