DSÖ: Marburg virüsü konusunda destek teklif ettik

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

21 Mart'ta Tanzanya'nın bilinen ilk Marburg virüsü vakalarını doğruladığını kaydeden Ghebreyesus, ülkede 8 Marburg virüsü vakasının görüldüğünü ve bunlardan 5'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, virüs taşıyanlarla teması bulunan 160 kişinin de gözlem altında olduğunu ifade etti.

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından ortaklaşa eğitilen müdahale ekiplerinin daha fazla araştırma yapmak, temaslıları izlemek ve klinik bakım sağlamak için bölgeye gönderildiğine değinen Ghebreyesus, "DSÖ, Tanzanya hükümetine daha fazla destek teklif etti." dedi.

Ekvator Ginesi'nin 14 Şubat'ta ilk Marburg virüsü vakasını doğruladığını anımsatan Ghebreyesus, o tarihten bu yana, laboratuvar tarafından doğrulanmış sekiz ek vakanın bildirildiğini aktardı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hükümetin virüsle mücadelesini desteklemek için uzman ekiplerini bölgeye gönderdiğini ifade ederek, "Marburg virüsü için onaylanmış bir aşı veya terapötik bulunmamasına rağmen, DSÖ, salgın bağlamında aday aşıları ve terapötikleri değerlendirme çabasına öncülük ediyor. Bu konuda savunmasız değiliz. Dikkatli temas takibi, izolasyon ve destekleyici bakım, bulaşmayı önlemek ve hayat kurtarmak için güçlü araçlardır." diye konuştu.

Öte yandan Ghebreyesus, Müslümanların mübarek ramazan ayını kutladı.

Marburg virüsü

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, istifra gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor.

Angola'da 2005'teki salgında Marburg virüsünün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.