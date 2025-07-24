DSÖ’den Chikungunya virüsü alarmı: Küresel salgın uyarısı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan küresel salgın uyarısı geldi. Milyonlarca insanı tehdit eden Chikungunya virüsü için alarm verildi.

Çin’den Avrupa’ya yayılan virüs, bulaşma riski taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinekler yoluyla bulaşan Chikungunya virüsünün tehdit oluşturduğunu belirterek küresel salgın ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Büyük salgına benzer bir seyir izliyor

DSÖ yetkilileri, virüsün yayılımının 2004-2005 yıllarında Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinde görülen büyük salgına benzer bir seyir izlediğini ifade etti. O dönem yaklaşık yarım milyon kişi bu virüsle enfekte olmuştu.

Bugün ise Madagaskar, Somali, Kenya ve Güney Asya'nın yanı sıra Hint Okyanusu kıyılarında benzer yayılım gözlemleniyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde de 2 bin 659 vaka kaydedildi. Kentte 53 hastane toplamda 3 bin 600 sivrisinek korumalı yatakla hastaların tedavisi için ayrıldı. Yetkililer, şimdiye kadar bildirilen vakaların hafif seyrettiğini açıkladı.

Seyahat trafiği nedeniyle acil önlem çağrısı

Pekin yönetimi, artan seyahat trafiğine dikkat çekerek ülke geneline yayılabilecek yeni vakalara karşı önlem çağrısı yaptı. Halk, sivrisinek larvalarının üreyebileceği alanların temizlenmesi, böcek ilaçlarının kullanılması ve uzun giysilerle korunma konusunda bilgilendirildi.

Avrupa'da da vakalar bildirildi

İtalya, 15 Temmuz itibarıyla 51 doğrulanmış Chikungunya vakası raporladı. Bunlardan 50'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. Alman Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, Almanya'da Nisan-Haziran döneminde 75 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Mauritius, La Réunion ve Sri Lanka'dan dönen yolcularla ilişkilendirildi. Son olarak Fransa'da Almanya sınırına yakın bir bölgede, yerel bir sivrisinek ısırığıyla enfekte olduğu tespit edilen bir vaka kayıtlara geçti.

Bu durum, virüsün Avrupa'da da yerel yolla bulaşabileceği endişesini artırdı.

Alman uzmanlara göre, Asya kökenli "Asya Kaplan Sivrisineği"nin Almanya'nın bazı bölgelerinde yerleşmiş olması, virüsün yerel bulaş riskini yükseltiyor. Bernhard-Nocht Tropikal Tıp Enstitüsü'nden virolog Renke Lühken, "Artık mesele Almanya'da yerel vakalar görüp görmeyeceğimiz değil, ne zaman göreceğimizdir" dedi.

Chikungunya nedir?

Chikungunya, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen ve sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüs türü. Ateş, baş ve kas ağrıları gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteren hastalık, adını Tanzanya'daki Bantu halkı Makonde dilinden alıyor. Kelime anlamı olarak "kambur yürüyen" şeklinde çevrilen bu terim, hastalığın neden olduğu yoğun eklem ağrılarına işaret ediyor.

Vakaların büyük kısmı semptomsuz ya da hafif geçirilse de özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için ciddi risk oluşturabiliyor. DSÖ sözcüsü Rojas Alvarez, ölüm oranının yüzde 1'in altında olduğunu, ancak milyonlarca vaka içinde bu oranın binlerce ölüme karşılık gelebileceğini belirtti.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), 12 yaş ve üzeri kişilerin Chikungunya salgınının görüldüğü bölgelere seyahat etmeleri halinde aşı yaptırmalarını öneriyor. Ayrıca, bu bölgelerde uzun süreli (4 haftadan fazla) kalmayı ya da sık sık seyahat etmeyi planlayan ve 60 yaş üzeri olanlar ya da kalp, akciğer veya böbrek gibi ciddi sağlık sorunları bulunan bireylerin de aşılanması tavsiye ediliyor.

Virüsten nasıl korunulabilir?

Uzmanlar, aşıya ek olarak sivrisinek ısırıklarından korunmak için şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

- Açık renkli, uzun ve mümkünse böcek kovucu ile işlenmiş giysiler giymek,

- En az yüzde 30 DEET içeren sivrisinek kovucu ürünler kullanmak,

- Pencerelere sineklik takmak, yatakta cibinlik kullanmak,

- Sivrisineklerin üreyebileceği saksı altlıkları, açık su kapları gibi alanları temizlemek. (DW)