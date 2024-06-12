DSÖ'den endişelendiren sigara raporu! 2 milyon 700 bin kişi yaşamını yitirdi

Her geçen gün dünya genelinde artan virüs nedeniyle ölümlere ve hastalıklara ek olarak DSÖ yeni bir rapor çıkardı. Günlük tüketilen ve solunan bazı durumlar nedeniyle ölüm oranları giderek arttı. Özellikle DSÖ'nin sigaraya bağlı ölüm oranlarındaki artış endişe verici düzeyde.

Her 4 kişiden 1'inde ölüme neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü ülke ve kıta bazlı yaptığı bir raporlamada, ölüm oranlarına ilişkin detayları açıkladı. İnanların soludukları fabrikasyon hava, tüketilen hazır paket gıdalar, fast food ve sigaranın her dört kişiden 1'inde ölüme neden olduğu belirtildi.

2 milyon 700 bin kişi yaşamını yitirdi

Akciğer hastalıkları, karaciğer yağlanması ve vücudun dengesiz kilo alması nedeniyle vaka sayılarındaki artışta en çok Avrupa Devletleri yer aldı.

DSÖ raporda kronik nedenlerden ötürü Avrupa'da ölüm sayısının arttığının altını çizdi. 2024 yılı rakamlarına göre 2 milyon 700 bin kişinin bu nedenlere bağlı ölümü gerçekleştiği bildirildi.

Sigaraya bağlı ölüm oranı yüzde 70 artacak

Fosil yakıtlar yerine odun kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu vurgulayan DSÖ, fabrika ortamında çalışan kişilerin akciğerlerinin yüzde 70'inde leke, su toplama ve çürüme gibi sağlık sorunlarının tespit edildiği açıklandı. Öte yandan sigara tüketiminin önlemi alınmadığı sürece, sigaraya bağlı ölüm oranlarının yüzde 70 artacağı konusunda da uyarıda bulundu.