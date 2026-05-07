DSÖ'den korkutan hantavirüs açıklaması: Daha fazla vaka görülmesi mümkün

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, hantavirüse dair açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin “altı haftaya kadar çıkabileceğini” ve “daha fazla vaka görülmesinin mümkün” olduğunu söyledi.

DSÖ Başkanı, şu ana kadar bildirilen ve doğrulanan başlıca vakaları sıraladı. İlk vakanın, 6 Nisan’da semptom geliştiren ve 11 Nisan’da hayatını kaybeden bir erkekte görüldüğünü söyledi. Vakadan o dönemde hantavirüs şüphesi bulunmadığı için örnek alınmadı.

Yoğun bakımda tedavi süren yolcu var

Semptom gösteren eşi ise gemi Saint Helena Adası’na yanaştığında karaya çıktı. Johannesburg’a yapılan uçuş sırasında durumu ağırlaşan kadın, 26 Nisan’da hayatını kaybetti.

Üçüncü kişinin ise gemide bulunan bir kadın olduğu, 28 Nisan’da semptom bildirdiği ve 2 Mayıs’ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

24 Nisan’da gemi doktoruna başvuran bir başka erkek yolcu ise ertesi gün tahliye edildi ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ghebreyesus diğer doğrulanmış vakalara ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“DSÖ, yolculardan biriyle temas etmiş olabilecek ve semptom gösteren başka kişilere dair haberlerin farkında. Her bir durumda ilgili makamlarla yakın temas halindeyiz. Andes virüsünün altı haftaya kadar uzayabilen kuluçka süresi göz önüne alındığında, daha fazla vakanın bildirilmesi mümkün.”