DSÖ'den şurup uyarısı: Ölüme neden olabiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da üretilen bir şurup hakkında daha uyarı yayımladı.

Örgüt, Mikronezya ve Marshall Adaları'nda, Pencap merkezli QP Pharmachem adlı şirketin ürettiği Guaifenesin TG şuruplarında "kabul edilemeyecek miktarlarda dietilen glikol ve etilen glikol tespit edildiğini" açıkladı. Bu iki bileşen de ölüme neden olabiliyor.

DSÖ’nün açıklamasında bu şurupların kullanımı sonucu hastalanan olup olmadığı belirtilmedi.

Örgüt daha önce de Hindistan'da üretilen bazı öksürük şuruplarını Gambiya ve Özbekistan'daki çocuk ölümleriyle ilişkilendirmişti.

QP Pharmachem Genel Müdürü Sudhir Pathak, BBC'ye gerekli tüm izinleri aldıktan sonra Kamboçya'ya 18.346 şişe şurup gönderdiklerini ancak ürünlerinin Marshall Adaları ve Mikronezya'ya nasıl ulaştığını bilmediklerini söyledi.

Pathak, "Biz Pasifik bölgesine şurup satmadık. Orada ruhsatı yok " dedi ve Kamboçya'ya ilaç sattıkları şirkete yasal uyarı gönderdiklerini belirtti.

DSÖ’nün açıklamasında şurubun Avustralya İlaç Dairesi tarafından incelendiği kaydedildi. Şurup Hindistan'ın Haryana eyaletindeki Trillium Pharma şirketi tarafından pazarlanıyor. BBC telefonda Trillium Pharma'ya ulaşamadı. Hindistan Hükümeti de henüz DSÖ'nün uyarısıyla ilgili açıklama yapmadı.

Hindistan dünyanın en büyük jenerik (eşdeğer) ilaç ihracatçısı. Gelişmekte olan ülkelerin tıbbi ihtiyaçlarının çoğunu Hindistan karşılıyor. Ama son dönemde Hindistan'da üretilen ilaçların kalitesi sorgulanmaya başlandı.

Ekim'de DSÖ Gambiya'da Hindistan'da üretilen dört şurupla bağlantılı olarak 66 çocuğun böbrek rahatsızlığı nedeniyle ölmesi üzerine küresel uyarı yayımlamıştı.

Hem Hindistan Hükümeti hem de bu şurupları üreten Maiden Pharmaceuticals iddiaları reddetmişti.

Hindistan Hükümeti Mart'ta, Hindistan'da üretilen bir şurup verildiği söylenen 18 çocuğun ölümü üzerine bir ilaç şirketinin ruhsatını iptal etmişti.

Bu ay da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Hindistan'da üretilen ve ABD'de üç ölüm ve ağır enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bir göz damlasının güvenlik normlarına uymadığını açıklamıştı.

Hindistan, dünyanın en büyük jenerik ilaç ihracatçısı

Hindistan dünyanın en büyük jenerik (eşdeğer) ilaç ihracatçısı. Gelişmekte olan ülkelerin tıbbi ihtiyaçlarının çoğunu Hindistan karşılıyor.

Ama son dönemde Hindistan'da üretilen ilaçların kalitesi sorgulanmaya başlandı.

Ekim'de DSÖ Gambiya'da Hindistan'da üretilen dört şurupla bağlantılı olarak 66 çocuğun böbrek rahatsızlığı nedeniyle ölmesi üzerine küresel uyarı yayımlamıştı..

Hem Hindistan Hükümeti hem de bu şurupları üreten Maiden Pharmaceuticals iddiaları reddetmişti.

Hindistan Hükümeti Mart'ta, Hindistan'da üretilen bir şurup verildiği söylenen 18 çocuğun ölümü üzerine bir ilaç şirketinin ruhsatını iptal etmişti.

Bu ay da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Hindistan'da üretilen ve ABD'de üç ölüm ve ağır enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bir göz damlasının güvenlik normlarına uymadığını açıklamıştı.