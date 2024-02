Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanıyor

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, 4 Şubat Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birinin kanser yüzünden olduğunu belirten Prof. Dr. Cahit Polat, “Ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanmakta, 9.9 milyon kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

Kanserin, nedeni bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını aktaran Prof. Dr. Polat, “Görülme sıklığı her geçen yıl daha da artan kanserin öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisine de çok ağır kayıplar vermektedir. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanmakta, 9.9 milyon kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Benzer seyir devam ettiği takdirde, 2040 yılında 30 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. En sık görülen kanser türleri sırası ile meme, akciğer, kalınbağırsak, prostat, mide olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanser türleri ülkemizde de ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye Kanser İstatistikleri Raporuna göre, bir yıl içerisinde 211.273 kişiye kanser tanısı konulmuştur. Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre daha fazla olan kanser, ileri yaşlarda görülme sıklığı da artmaktadır” diye konuştu.

Kanserden korunma ve risk faktörlerine de değinen Polat, “Kanser başlıca; tütün kullanımı, yüksek kilo ve obezite, meyve ve sebze tüketmeme, yetersiz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur. Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks (rahim ağzı) kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Kanserde erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Polat, ” Halkımız, korku ve ihmal gibi nedenlerle zamanında hekime başvurmuyor ve böylece tanı gecikerek tedavi güçleşiyor. Kanser, tedavisi imkansız bir hastalık olarak görülmemeli. Özellikle tedavisi mümkün olan meme ve serviks kanserinin taranması sadece şikayeti olan kişilere değil, sağlıklı kişilere de ulusal bir program çerçevesinde yapmaktayız. Bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri(KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) ve Gezici Mobil Kanser Tarama Aracı ile halkımıza hizmet vermekteyiz. 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme, 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı ve 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapmaktayız. Belirtilen yaş grubu aralığındaki tüm vatandaşlarımızı, kanser taramalarını ücretsiz yaptırabilmeleri için sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz” dedi.