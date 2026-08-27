Düzce’nin iki sağlık kampüsü olacak

Başkan Özlü, mevcut devlet hastanesinin yatak kapasitesini bine ulaştıracak yeni hastane projesinin devam ettiğini belirtirken, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ise Çakırlar bölgesine taşıyarak, kuzeyde ve güneyde iki ayrı sağlık kampüsü oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Düzce Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalardan bahseden Özlü, yeni hastane projesinin titizlikle hazırlandığını belirterek, “Güzel bir proje ortaya çıkıyor. Bu proje ile birlikte Devlet Hastanemizin statüsünü değiştireceğiz. Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Daha fazla doçent, daha fazla profesör, daha fazla doktor kadrosu gelecek” dedi.

Mevcut Devlet Hastanesi’nin 365 yatak kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Özlü, yeni yatırımla birlikte 400 yatak daha ilave edileceğini ve toplam kapasitenin 765 yatağa ulaşacağını söyledi. Özlü, kapasiteyi 1000 yatağa çıkarmayı hedeflediklerinden söz etti.

Düzce’den ikinci bir sağlık kampüsü planlıyoruz

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve üniversite hastanesinin bulunduğu alanda gelişme ve büyüme potansiyelinin olmadığını ifade eden Özlü, Çakırlar bölgesinde yaklaşık 400 dönümlük alanı sağlık kampüsü olarak planladıklarını belirtti. Özlü, “Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kampüsten alıp bu bölgeye taşımayı planlıyoruz, Yani Düzce’nin güneyinde bir sağlık kampüsü, İkincisi de kuzeyde, Çakırlar’da 400 dönüm arazide bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi. Zaten baktığınızda da hiçbir yerde Tıp Fakülteleri ve hastaneleri üniversite kampüsünün içinde olmaz. Böyle bir şehir planı yapıyoruz.”