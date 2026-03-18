Düzce’ye bin yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Düzce’de eski fidanlık arazisinde yapılması planlanan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilecek sağlık kampüsü tamamlandığında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin toplam kapasitesi 1000 yatağa ulaşacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle Düzce’nin batısında kurulması planlanan tam teşekküllü sağlık kampüsü projesinde çalışmalar yeni bir aşamaya ulaştı. Aziziye Mahallesi’nde bulunan eski fidanlık arazisi üzerinde inşa edilmesi planlanan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için avan proje tamamlanırken, zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başladı. Önümüzdeki aşamalarda mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması, ardından da hastanenin inşaatına başlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Faruk Özlü, “Güzel Düzce’min güzel insanları… Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bölgenin en güçlü sağlık tesisi olacak 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projemizin zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında inşa edilecek yeni hastane ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplam 1000 yatak kapasitesine ulaşacak. Hastane statüsü ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşecek. 139 yoğun bakım yatağı, 15 ameliyathane ve aynı anda 100 hastaya hizmet verebilecek kapasitede bir acil servis ile hizmet verecek. Yeni hastanede kalp merkezi, onkoloji, inme merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi ileri düzey sağlık hizmetlerinin de sunulması planlanıyor.