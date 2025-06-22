Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybetti

Elazığ’da tedavi gören bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Pertek ilçesinin bir köyünde yaşayan 7 çocuk babası 69 yaşındaki H.K., 2 gün önce rahatsızlanınca önce ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Sırasıyla Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen şahıs, KKKA şüphesi ile tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden ve tam tanı için tahlilleri beklenen H.K., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Pertek’e götürülerek defnedildi.