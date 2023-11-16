EMDR ile panik atağın çözümü mümkün

Francine Shapiro'nun psikoterapiye kazandırdığı bir yöntem olan EMDR, son derece etkili, hızlı ve nihai sonuç veren bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Freud'un uzun ve pahalı bir terapi olan psikoanaliz yöntemine göre, daha kısa sürede sonuç alınması neticesinde EMDR, hem alan uzmanları hem de danışanlar için önemli bir alternatif haline gelmiş durumda.

Türkiye'de her 1000 kişiden 4'ünün tedavi gerektirecek düzeyde panik atak problemi ile karşı karşıya olduğunu belirten Uzman Psikolojik Danışman Namık Duran, "Yaklaşık 400.000 kişinin panik ataklarından muzdarip yaşadığını ve bu hastalığın EMDR terapisi ile sadece 2-3 seansta iyileştiğini göze önüne alırsak EMDR’ nin ne kadar önemli bir yöntem olduğunu daha iyi anlamış oluruz" dedi.

EMDR'nin travmalar , fobiler ,korkular , yeme bozuklukları ,depresyon , takıntılar gibi bir çok sorunda da etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Duran, "EMDR, hatıraları , anıları silmez. Zaten silme gibi bir işlem olsa alan uzmanları tarafından kabul görmez." ifadelerini kullandı.

Uzman Psikolojik Danışman Namık Duran, EMDR yöntemiyle panik atağın 2-3 seans gibi kısa bir sürede kalıcı olarak çözülebileceğini belirtti.