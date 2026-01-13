Emine Erdoğan: Sağlık, muayene odasından ibaret değil

MEHMET KAYA / ANKARA

Sempozyumun özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan konuşmasında, sağlık camiasının tamamının büyük fedakârlıklarla insanlara sağlık hizmeti sunduğuna işaret etti. “Teknolojinin sunduğu imkânları, insani bir dokunuşla genişletecek her yaklaşım, hem tıbbın hem de insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir” diyen Emine Erdoğan, tıbbın insani bilimlerden, sanattan, edebiyattan, felsefeden beslendikçe yalnızca hastalıkları değil, insanı bir bütün olarak iyileştiren özünü koruyacağına inandığını vurguladı.

Tarih boyunca Anadolu’da insan hayatının tamamını öne çıkaran bir tıp yaklaşımı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şifahanelerin güzel bahçelerle süslendiğini, ruh ve bedenin birlikte şifa bulması için çalışıldığını kaydetti. Erdoğan, “Anadolu coğrafyasında Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu büyük mirasta tedavinin sanatla, maneviyatla nasıl iç içe olduğunu açıkça görüyoruz. Estetikle insanın iç dünyasına kapılar açan mimarların, duvarları, sütunları motiflerle süsleyen zanaatkarların, yürek tellerini titreten müzisyenlerin, şifanın ayrılmaz bir parçası olduğunu idrak ederiz. Bu öyle bir dünya ki incelikle, zevki selimle inşa edilmiş. Orada hastaya ilaç diye musiki reçete ediliyor” dedi.

Emine Erdoğan, küresel olarak tıbbın sadece insanların bedenen analiz edildiği, standartlara hapsedilen bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, “Vakit çok geç olmadan hekim ve hastanın buluştuğu yerin, muayene odasından ibaret olmadığını hatırlamalıyız. Bilakis hekim ve hasta, mana ikliminde buluşur. Hastalar, hayatın en kırılgan anlarında hekimin rehberliği, sevgisi, şefkati ve empatisiyle hayata tutunur. Dolayısıyla teknolojinin sunduğu imkanları, insani bir dokunuşla genişletecek her yaklaşım, hem tıbbın hem de insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir” diye konuştu.

Kemal Memişoğlu: Geçmişin birikimini geleceğin bilimiyle buluşturuyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise konuşmasında, tarihi olarak coğrafyada tıp kitapları yazıldığını ve bilimin geliştiğini belirterek İbn-i Sina’nın çalışmalarını da örnek gösterdi. “Bugün bizler, geçmişin birikimini geleceğin bilimiyle buluşturarak; yeni İbn-i Sina’ların, Safiye Ali’lerin, Gazi Yaşargil’lerin yetiştiği; bilimsel çalışmaların ortaya konulduğu güçlü bir sağlık ekosistemi inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” diyen Kemal Memişoğlu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da bilimsel, etik ve kurallı olarak devam ettirildiğini, Türkiye’de 83 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) bulunduğunu kaydetti.

Kemal Memişoğlu, “Bu köklü birikimin bugün nasıl bir hafızaya ve estetik dile dönüştüğünü ise, sempozyum kapsamında ziyaretçilerle buluşan “Taşa Kazınan Şifa” sergisi son derece çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Sergi; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dünyasında şifayı kurumsallaştıran kadınların izini, mimariyle iç içe geçmiş sembolik bir dille bugüne fısıldamaktadır” diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy: Anadolu’da tıp hep disiplinler arası yaklaşımla ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, Anadolu tarihinde kültür ve sanatın bilim ile kesişme alanı olarak ele alındığı bir disiplinler arası yaklaşım bulunduğunu vurgulayarak, tarihteki ilim insanlarının bu alanları birleştiren eserler verdiğini hatırlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, insanın hayatının her yönüne dokunan alanlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, Tıp ve Kültür Sanat başlıklı çalışma çerçevesinde gelecekte sürecek işbirliklerinin oluşma potansiyeli olduğunu anlattı.

Özel oturumda, Emine Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kufi üslupla “şifa” yazısının bulunduğu bir hat hediye etti. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı’ndaki Millet Kütüphanesinde, Anadolu’daki tarihi tıbbi birikimin anlatıldığı “Taşa Kazınan Şifa” sergisi açıldı. Seminer katılımcıları bu sergiyi de gezdi.