En zararlı elektronik sigara aroması açıklandı

İngiltere'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, daha fazla "toksik mikropartikül" ürettikleri için naneli elektronik sigaraların akciğerlere diğer tüm aromalardan daha fazla zarar verdiğini saptadı.

Bilim insanları, nane aromalı elektronik sigaraların akciğerlere, sigara yerine geçen diğer tüm ürünlerden daha fazla zarar verdiği konusunda uyardı.

Yapılan çalışmada, nane aromalı elektronik sigara içenlerin, ne kadar süre içtikleri, yaşları, cinsiyetleri ve ırkları önemli olmaksızın, diğer sigara içicilerine kıyasla daha sığ nefesler aldıkları ve daha zayıf akciğer fonksiyonlarına sahip oldukları tespit edildi.