Estetikte yeni dönem: Doğal görünüm trendi yükselişte

Estetik uygulamalara olan ilgi her geçen gün artarken, son dönemde dikkat çeken en önemli değişim “doğallık” trendinin güç kazanması oldu. Estetisyen Sibel Sucularlı, hem kadınların hem de erkeklerin artık yüz hatlarını tamamen değiştiren işlemler yerine, daha sağlıklı ve dengeli sonuçlar sunan uygulamaları tercih ettiğini söyledi.

Sucularlı, estetik anlayışının son yıllarda ciddi bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, “Eskiden daha belirgin, hatta yapay görünümler talep ediliyordu. Şimdi ise kişiler ‘estetik yaptırdığı anlaşılmasın’ istiyor. Amaç, kişinin en iyi versiyonunu ortaya çıkarmak” dedi.

Erkekler de artık bakımın ihtiyaç olduğunu kabul ediyor

Kadınların en çok cilt yenileme, dolgu ve botoks uygulamalarına yöneldiğini ifade eden Sucularlı, erkeklerin de estetik alanına ilgisinin hızla arttığını vurguladı. Özellikle erkek danışanların saç, çene hattı ve göz çevresi uygulamalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sucularlı, “Erkekler artık bakımın bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyor. Daha dinç ve enerjik görünmek istiyorlar” diye konuştu.

Estetik işlemlerde yaş ortalığının da düştüğüne dikkat çeken Sucularlı, koruyucu uygulamaların ön plana çıktığını söyledi. “20’li yaşlardan itibaren cilt kalitesini korumaya yönelik işlemler yapılabiliyor. Bu sayede ilerleyen yaşlarda daha büyük müdahalelere ihtiyaç duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Cil yapısını mutlaka uzmanlar değerlendirmeli

Sosyal medyanın estetik algısı üzerindeki etkisine de değinen Sucularlı, bilinçsiz uygulamalara karşı uyarıda bulundu. “Her gördüğünü kendine yakıştırmak doğru değil. Estetik kişiye özeldir. Yüz oranları, cilt yapısı ve ihtiyaçlar mutlaka uzman tarafından değerlendirilmeli” dedi.

Son olarak sağlıklı bir estetik sürecin en önemli unsurunun doğru uzman seçimi olduğunun altını çizen Sucularlı, “Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Doğru planlama ile hem doğal hem de kalıcı sonuçlar elde edilebilir” diye konuştu.