Evde uygulanan saç boyalarında riskli maddeler tespit edildi: Aralarında ünlü markalar da var

ABD'de tüketici ürünlerini inceleyen denetim kuruluşu Consumer Reports'un gerçekleştirdiği araştırma dikkat çekti. Çalışmada, ülkede yaygın olarak satılan 20’den fazla ev tipi saç boyası analiz edildi. İnceleme sonucunda test edilen tüm ürünlerde çeşitli zararlı kimyasallara rastlanırken, bazı ürünlerin içeriğinde kanserle ilişkilendirilen maddelerin de bulunduğu tespit edildi.

Consumer Reports'tan Oriene Shin, "Günlük hayatta zararlı kimyasallara yer olmaması gerek. Yetişkinlerin beyazlarını kapatmak için kullandığı boyalarda da çocukların kullandığı boyalarda da" dedi.

DNA hasarı ve hormon bozukluğu riski

Araştırmacılar, ciltte tahrişin saç boyası kullanıcılarından gelen en yaygın şikayetlerden biri olduğunu söylerken, belirtiler arasında kızarıklık ve kaşıntıdan yanma hissi olduğuna da dikkat çekildi.

Columbia Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti olan Dr. Adana Llanos, verdiği demeçte, "Kalıcı saç boyalarındaki bazı bileşikler saç telinin derinliklerine nüfuz edecek şekilde tasarlanmıştır ve vücuda girdikten sonra, bazı kimyasal bileşenler veya bunların parçalanma ürünleri DNA hasarına, iltihaplanmaya veya hormon bozukluğuna katkıda bulunabilir" dedi.

Araştırma için CR, ülke genelinde çevrimiçi ve mağazalarda satılan 21 kutu saç boyası ve iki geçici saç tebeşiri ürününü test için üçüncü taraf bir laboratuvara gönderdi. Nefes'in haberine göre araştırmacılar, ftalatlar, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler (VOC'ler) arıyorlardı; bunlar havaya kolayca buharlaşan ve solunabilen kimyasallardır.

Bazı VOC'lere kısa süreli maruz kalma baş ağrısı, mide bulantısı ve göz, burun ve boğazda tahrişe neden olabilirken zamanla, maruz kalmanın karaciğer, böbrekler ve merkezi sinir sisteminde hasara yol açtığına dair bağlantılar bulundu. Bazı VOC'lerin kansere neden olduğu da bilinmektedir veya şüphelenilmektedir.

Bazı ürünlerde yüksek VOC tespit edildi

CR'nin ürün güvenliği direktörü Ashita Kapoor, "Yaptığımız testlerde, bazı saç boyalarının özellikle evde sık sık saç boyayan kişiler için ciddi endişe yaratacak düzeyde yüksek VOC (uçucu organik bileşik) saldığını tespit ettik" dedi.

Test edilen ürünler arasında, L'Oréal Paris Féria Downtown Brown en yüksek diklorometan seviyesine sahip çıkarken Revlon ColorSilk koyu kahverengi boyalarının iki versiyonu ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Revlon'un bir sözcüsü, The Post'a yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinin "güvenliğinin arkasında durduğunu" söyledi. Sözcü, "Kalite standartlarımız iyi belirlenmiş ve güçlü kalmaya devam ediyor ve şu anda piyasada bulunan ürünlere güveniyoruz" dedi. L'Oréal Paris, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Ağır metallerin çoğu tespit edilmedi

Bulgular diklorometanla sınırlı kalmadı. Rapor ayrıca, birçok üründe potansiyel olarak endişe verici birkaç başka kimyasal madde de tespit etti. Örneğin, altı üründe solunum yolu tahrişi ve sinir sistemi toksisitesiyle ilişkilendirilen bir çözücü olan toluen bulundu.

Dört üründe ise kalp hastalığı ve insülin direncinden üreme sorunlarına ve erken menopoza kadar birçok sorunla ilişkilendirilen bir ftalat olan DEHP bulundu. En endişe verici bulgulardan biri, kısmen "okul ruhu günü" gibi okul etkinliklerinde çocuklar için pazarlanan bir saç ürününden geldi. Bu üründe kemik iliği kanseriyle ilişkilendirilen bir kanserojen olan benzen tespit edildi.

Araştırmada, küçük bir olumlu nokta da vardı... 23 üründen 15'inde CR tarafından test edilen beş ağır metalin hiçbirinin tespit edilebilir düzeyde olmadığı görüldü.