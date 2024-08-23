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FDA'dan Pfizer ve Moderna'nın güncellenmiş Covid-19 aşılarına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna'nın yeni varyantlara karşı geliştirilen güncellenmiş Covid-19 aşılarını onayladı. FDA, bu aşıları, 6 ay ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni verdi.

Haber Merkezi
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FDA'dan Pfizer ve Moderna'nın güncellenmiş Covid-19 aşılarına onay
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna'nın virüsün daha yeni varyantlarını hedefleyen güncellenmiş Covid-19 aşılarını onayladı. Yeni onaylanan aşılar, Covid-19'un hastaneye yatış ve ölüm gibi ciddi sonuçlarına karşı korumayı artırmayı amaçlıyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi direktörü Peter Marks, aşılamanın Covid-19'a karşı birincil savunma olarak önemini vurguladı. Pfizer ve Moderna, güncellenmiş aşıların yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri genelinde kullanıma sunulmasını bekliyor.

FDA, 6 ay ila 11 yaş arası çocuklar için moderna ve pfizer aşılarına acil kullanım izni verdi

FDA, Moderna'nın Spikevax olarak bilinen aşısı ve Pfizer'ın BioNTech ile işbirliği içinde geliştirdiği Comirnaty için 6 ay ila 11 yaş arası yaş grubu için acil kullanım izni verdi. Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından kullanılan RNA teknolojisi, aşıların daha hızlı geliştirilmesine olanak tanıyor.

Buna karşılık FDA, Novavax tarafından geliştirilen protein bazlı bir aşıyı onaylamadı. Novavax, Perşembe günü yaptığı açıklamada FDA ile görüşmelerde bulunduğunu ve aşılama sezonunun zirvesi için zamanında yetkilendirme almayı beklediğini bildirdi. FDA, konuyla ilgili yorum yapmadı.

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