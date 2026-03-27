Galata Kulesi’nde kırmızı ışıkta umut: Multipl Miyelom yeni tedavilerle uzun yıllar kontrol edilebilen hastalığa dönüşüyor

İstanbul 27 Mart 2026. Multipl Miyelom Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, 26 Mart’ta kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Türk Hematoloji Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu özel ışıklandırma, dünya genelinde multipl miyelom konusunda bilinci artırmak için yürütülen “Light the World Red” küresel farkındalık hareketinin Türkiye ayağı olarak hayata geçirildi.

Her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “Light the World Red” hareketi çerçevesinde birçok ülkede köprüler, anıtlar, tarihi yapılar ve kentlerin simgesel noktaları kırmızı ışıkla aydınlatılarak multipl miyelom konusunda farkındalık oluşturuluyor. Galata Kulesinin kırmızıya bürünmesi, aynı zamanda son yıllarda geliştirilen yenilikçi tedavi yaklaşımlarıyla hastaların yaşam süresi beklentisi ve yaşam kalitesinde sağlanan önemli ilerlemelere de vurgu yapıyor. Bu anlamlı uygulama ile multipl miyelom ile yaşayan hastalar ve yakınları için güçlü bir dayanışma mesajı verilmesi amaçlanıyor.

“Farkındalık hastaların tanıya zamanında ulaşmasını sağlayabilir”

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Dr. Özgür Mehtap, Galata Kulesinin kırmızı renkle aydınlatılmasının yalnızca sembolik bir uygulama olmadığını, aynı zamanda multipl miyelom konusunda güçlü bir farkındalık çağrısı taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Multipl miyelom, dünyada en sık görülen ikinci kan kanser olmasına rağmen toplumda yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. Oysa hastalığın erken tanınması ve doğru tedavinin zamanında başlatılması, yaşam süresi ve yaşam kalitesi açısından kritik önem taşır. Belirtilerin çoğu zaman farklı sağlık sorunlarıyla karıştırılması ise tanıya giden süreçte önemli gecikmelere yol açabilmektedir.

Günümüzde tedavi alanında kaydedilen ilerlemeler ise son derece umut vericidir. Türkiye’de uzun süredir tedavide kullandığımız proteazom inhibitörleri, immünmodülatör ajanlar ve steroidlere ek olarak, nispeten daha yakın dönemde kullanıma giren monoklonal ve bispesifik antikorların kullanımıyla hastalarda çok daha derin ve güçlü yanıtlar elde edilmesini sağlamaktadır. Klinik çalışmalar, modern yaklaşımların erken dönemde devreye alınmasıyla tam yanıt oranlarının arttığını, hastalığın ilerlemesinin daha uzun süre kontrol altına alınabildiğini ve kötü gidişli hastalık bulguları olanlar dahil birçok hasta gruplarında genel sağkalımın anlamlı şekilde uzadığını göstermektedir. Bugün dünya genelinde temel tedavi yaklaşımı, ilk tanı anından itibaren yenilikçi tedavileri içeren etkili tedavi kombinasyonlarının erken kullanımı, hastalık kontrolünün derinleştirilmesi ve uzun dönem sonuçlara önemli katkı sunulmasıdır.

Bu nedenle farkındalık yalnızca bilgi değil, aynı zamanda hastaların doğru zamanda tanıya ulaşmasını sağlayabilecek hayati bir unsurdur.”

Multipl miyelom belirtileri çoğu zaman farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor

Multipl miyelom çoğu zaman yaygın kemik ağrıları, bel ve kaburga ağrısı, kemiklerde kırılma, yorgunluk, halsizlik, anemi, enfeksiyonlara yatkınlık ve böbrek sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak bu belirtiler farklı hastalıklarla karıştırılabildiği için tanı sürecinde gecikmeler yaşanabiliyor.

Yapılan araştırmalar, hastaların ilk doktora başvurusundan kesin tanı almasına kadar geçen sürenin ortalama 4-6 ayı bulabildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu durum, multipl miyelom konusunda hem toplumda hem de farklı branşlarda görev yapan sağlık profesyonelleri arasında farkındalığın artırılmasını kritik hale getiriyor.