Gebelikte parasetamol kullanımıyla ilgili araştırma: Kız bebeklerde rahim ve yumurtalık hacmi daha küçük

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Gebelikte parasetamol kullanımının kız çocuklarının üreme organlarının gelişimiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Yeni bir araştırmada, anne karnında parasetamole maruz kalan kız bebeklerde daha küçük yumurtalık ve rahim ile daha az yumurtalık folikülü tespit edildi.

Araştırmacılar ise bulguların parasetamolün bu değişikliklere neden olduğunu kanıtlamadığını ve gelecekteki doğurganlık üzerinde bir etkisi olduğunun henüz söylenemeyeceğini vurguladı.

Oksijen'in derlediği Human Reproduction Open dergisinde yayımlanan araştırmada, gebelik sırasında ABD’de asetaminofen; Türkiye dahil birçok ülkede ise parasetamol olarak bilinen Tylenol ilacını kullanan annelerin üç aylık kız bebekleri incelendi.

Araştırmaya üç aylık 302 kız bebek dahil edildi. Bunların 92’si gebeliğin 17’nci haftasından önce, 67’si ise 17’nci haftadan sonra anne karnında parasetamole maruz kaldı. 143 bebeğin annesi ise gebelik sırasında bu ilacı kullanmadı.

Annelerin parasetamol kullanımı, gebelik boyunca düzenli olarak alınan idrar örnekleriyle takip edildi. Kadınların genel olarak düşük miktarlarda parasetamol kullandığı ve hiçbirinin önerilen günlük en yüksek doz olan 4 bin miligramı aşmadığı belirtildi. İlacın çoğunlukla baş ağrısı veya kas ve iskelet ağrıları için kullanıldığı kaydedildi.

Araştırmacılar, anne karnında parasetamole maruz kalan kız bebeklerde ortalama olarak daha küçük yumurtalıklar ve rahimler ile daha az sayıda yumurtalık folikülü tespit etti. Foliküller, olgunlaşmamış yumurtaları içeren yapılardan oluşuyor. Bu bebeklerde bazı üreme hormonlarının seviyeleri de daha düşük bulundu.

Parasetamole maruz kalan bebeklerin yumurtalık hacmi yüzde 40 daha düşük

Çalışmaya göre parasetamole maruz kalan bebeklerin yumurtalık hacmi ortalama yüzde 40, rahim hacmi yüzde 13 daha küçüktü. Yumurtalık foliküllerinin sayısı ise yüzde 23 daha azdı.

Gebeliğin 17’nci haftasından önce parasetamole maruz kalan bebeklerde, yumurtalık rezerviyle ilişkili bir gösterge olan Anti-Müllerian hormonunun seviyesi de daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, kadınların üreme kapasitesinin temelinin anne karnında oluştuğunu ve kız çocuklarının yaşamları boyunca sahip olacakları tüm yumurtalarla doğduğunu hatırlattı.

Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, fetüsün parasetamole maruz kalmasının yumurtalık rezervini ve ilerleyen dönemdeki üreme işlevlerini etkileyebileceği öne sürülmüştü. Araştırmacılar, insanlarda benzer yönde bulguların daha önce bildirilmediğini belirtti.

Araştırmada ayrıca bebeklikten ergenliğe kadar takip edilen 1.210 kız çocuğundan oluşan ayrı bir grup da incelendi. Bu grupta annelerin gebelikte parasetamol kullanıp kullanmadığı kendi beyanlarına dayanıyordu.

Parasetamole anne karnında maruz kalan kızlarda ergenlik döneminde daha küçük rahimler, ilerleyen ergenlik yıllarında ise daha küçük yumurtalıklar görüldü.

Doğurganlık ve menapoz üzerindeki etkisi bilinmiyor

Araştırmanın başındaki Kopenhag Rigshospitalet’ten Margit Bistrup Fischer, gebelik sırasında parasetamol kullanan kadınların bulgular nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Fischer, bebeklerde görülen farklılıkların ilerleyen yıllarda doğurganlık veya menopoz yaşı üzerinde bir etkisi olup olmadığının ancak uzun süreli takip çalışmalarıyla anlaşılabileceğini belirtti.

Fischer, çalışmanın herhangi bir kadın veya çocuk için gelecekte ne olacağını öngöremeyeceğini vurguladı. Gebelikte parasetamol kullanan birçok kadının kız çocuklarında, ilaca maruz kalmayan çocuklarla benzer yumurtalık ölçümlerinin görüldüğünü de belirtti.

Parasetamol güvenli kabul ediliyor

Mevcut sağlık rehberleri parasetamolü gebelikte ağrı ve ateş tedavisinde güvenli kabul etmeye devam ediyor. Fischer, tedavi edilmeyen yüksek ateş veya şiddetli ağrının da hem anne hem de fetüs için risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Çalışmaya eşlik eden değerlendirmede Basel Üniversite Hastanesi’nden üreme tıbbı uzmanı Christian De Geyter, bulguların hayvan araştırmalarından elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğunu belirtti.

De Geyter, anne karnında parasetamole maruz kalan kız çocuklarının menopoz dönemine kadar takip edilmesi gerektiğini ve gebelikte parasetamol kullanımına ilişkin tavsiyelerin yeniden değerlendirilmesinin gerekebileceğini söyledi.