Genç bilim insanlarından sağlığa yenilikçi dokunuş

Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak için bu yıl ilk kez“Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışmasıdüzenlendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı ve Orzaks İlaç iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya toplam 60 proje başvurdu. Yarışma kapsamında ödüle layık görülenler, SwissôtelTheBosphorus’ta gerçekleşen ödül töreninde ödüllerine kavuştu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri tarafındanprojeler;bilimsel özgünlük, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirdi.

Bilim dünyasına katkı sunan gençler ödüllendirildi

Genç bilim insanlarının sağlık alanındaki yenilikçi projeleriyle katıldığı yarışmada, 60 başvuru kaydedildi. Başvurular arasından MS ve Tip1 Diyabet hastalıklarına yönelik yeni tedavi yaklaşımlarını araştıran iki proje büyük ödüllerin sahibi oldu. Yarışmada, ExGlio Grubu Multiple Skleroz (MS) hastalığının koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlarıyla birincilik ödülüne layık görüldü. bEV grubu Tip 1 diyabet üzerindeki potansiyel terapötik etkileri araştırmasıylaikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Ödül törenine;Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve Orzaks İlaç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan katıldı. Kazanan ekipler, para ödülünün yanı sıra sağlık sektörünün öncü şirketi Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma fırsatı da elde etti.

“Genç bilim insanlarının projeleri, geleceğin sağlık sektörüne yön verecek”

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, yarışmanın Türkiye’de sağlık alanında gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Alimoğlu Vakfı olarak, gençlerin eğitimine, bilimsel gelişimlerine ve topluma değer katan projelerine destek vermeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bilgiye, yeniliğe ve insan sağlığına yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en anlamlı katkı olduğuna inanıyoruz. Bu yarışma da tam olarak bu vizyonla hayata geçirildi. Amacımız, sağlık alanında yenilikçi fikirleri desteklemek, genç girişimcilere cesaret vermek ve toplum sağlığını iyileştirecek projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır.”

Ayrıca, sağlık bilimleri alanındaki yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Alimoğlu, “Bugün burada bulunan her projenin, doğru rehberlik sağlandığı taktirde geleceğin sağlık dünyasına yön verebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bu yarışmanın kazananları, yalnızca ödül kazananlar değil, aynı zamanda sağlık alanında cesurca potansiyel yeniliklerüretme yolunda önemli adımlar atan genç liderler olarak görüyorum.” İfadelerini kullandı.

“Sağlıklı Bir Fikrim Var” lisans öğrencileri proje yarışmasının her yıl farklı bir tema ile devam edeceği duyurulurken, yeni dönem başvurularının ise Nisan ayında başlayacağı bildirildi.