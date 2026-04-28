GETAT yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı: Geleneksel tıp uygulamalarına erişim kolaylaştırıldı

Bakanlıktan yeni yönetmelikle ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 2014 yılında yayımlanan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Böylelikle verilen hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması hedeflendi.

GETAT uygulamalarında sağlık hizmet sunumu genişletildi

GETAT uygulamaları; tedavinin ve iyileşme sürecinin desteklenmesi açısından sağlık hizmet sunumunda önemli bir yere sahiptir. Daha özellikli ve riskli hasta gruplarına hizmet sunabilen GETAT uygulama merkezlerinin devlet hastaneleri ile 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip özel hastanelerde de açılabilmesine imkan sağlanarak; böylelikle hasta grupları dahil olmak üzere GETAT hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedeflendi.

GETAT uygulamalarında bakanlığın yayımladığı 15 kılavuz esas alınacak

GETAT alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve uygulama deneyimleri doğrultusunda Bakanlık tarafından 15 ayrı uygulama alanına yönelik kılavuz hazırlanmış ve Haziran 2025’te yayımlanmıştı. Yeni yönetmelikte bu kılavuzlara atıfta bulunularak, uygulamaların bu kılavuzlar doğrultusunda yapılması gerekliliği ortaya konuldu. Bu sayede uygulayıcılar için ortak bir yol haritası oluşturulacak.

Diş hekimliği muayenehanelerinde de GETAT uygulaması yapılabilecek

Yönetmelik değişikliği ile GETAT hizmeti verebilecek sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletilerek; aile hekimliklerinin yanı sıra sağlık meslek hizmet birimleri ve evde sağlık hizmet birimlerinde GETAT uygulama ünitelerinin açılabilmesi mümkün hale getirildi. Daha önce diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklerinde uygulanan GETAT hizmetleri, yeni düzenlemeyle diş hekimliği muayenehanelerinde de sunulabilecek. Diş hekimleri kendi alanları kapsamında; akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kupa, mezoterapi, proloterapi, ozon ve müzikterapi gibi uygulamalarla hizmet verebilecek.

Sertifikalı hekim ve fizyoterapistler osteopati ve kayropraksi yapabilecek

Dünyada yaygın şekilde uygulanan, vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesine odaklanan manuel terapi yöntemlerinden osteopati, kayropraksi ve refleksoloji uygulamalarının etkin ve güvenli şekilde yaygınlaştırılması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Düzenlemeye göre, osteopati ve kayropraksi uygulamaları Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş GETAT eğitim merkezlerinden sertifika almış hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanabilecek. Refleksoloji uygulamaları ise sertifikalı sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek; yaşlı bakım teknikeri ve evde bakım teknikeri ise uygulamaya yardımcı olabilecek.

Bahsi geçen meslek gruplarınca GETAT eğitim merkezlerinde verilen eğitime katılarak sertifika alınabilecektir. Hekim dışı uygulayıcılar ise hekimin değerlendirme ve yönlendirmesi doğrultusunda hasta üzerinde işlem gerçekleştirebilecek.