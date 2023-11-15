Gıdalardaki tarım ilaçlarında büyük tehlike! Sperm sayısını inanılmaz derecede azaltıyor

Son 50 yılda dünya genelinde yapılan çalışmalara yönelik yeni bir analiz, bugün ‘Environmental Health Perspectives’ dergisinde yayınlandı. İki kimyasala yönelik çalışmaların 20’si standartları karşıladı ve çalışmaya dahil edildi. Söz konusu araştırmalar, 21 farklı çalışma popülasyonunda 1774 erkek arasında 42 farklı etki düzeyini inceledi.

CNN'in aktardığı çalışmada, tarımda çalışanlar gibi pestisitlere daha fazla maruz kalan erkeklerin, organofosfatlara ve N-metil karbamatlara en az maruz kalan erkeklere göre önemli ölçüde daha az sperm konsantrasyonuna sahip olduğu bulundu.

50 yılda yüzde 50 azaldı

Fairfax, Virginia'daki George Mason Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı, çalışmanın kıdemli yazarı Melissa Perry, "50 yıl boyunca sperm konsantrasyonu dünya genelinde yaklaşık yüzde 50 azaldı" dedi.

“Bilinmeyen şey suçlunun kim olduğu” diyen Perry, şöyle konuştu:

* Muhtemelen katkıda bulunan daha birçok neden olsa da, çalışmamız iki yaygın böcek ilacının (insektisit) -organofosfatlar ve N-metil karbamatlar- ile sperm konsantrasyonunun azalması arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor.”

Sperm konsantrasyonu, meninin mililitresi başına düşen spermin bir ölçüsüdür, sperm sayısı ise tüm ejakülattaki milyonlarca sperme karşılık geliyor. Uzmanlara göre sperm sayısı ve menide aşamalı olarak yüzen toplam sperm sayısı, gelecekteki doğurganlığın daha önemli ölçütleri.

Ancak Perry, sperm konsantrasyonunun "meni hacmindeki değişkenliği ayarladığı için çalışmalar arasında erkekleri karşılaştırmak için önemli bir sperm kalitesi ölçütü olduğunu" söyledi.

Çok yaygın kullanılıyor

Dünyada en sık kullanılan bileşiklerden biri olan organofosfatlar sinir gazı, herbisit, pestisit ve insektisitlerin ana bileşenleridir ve ayrıca plastik ve solvent yapımında da kullanılıyor.

Perry; bunların tarımda, yediğimiz mahsullerde yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Bunları ev ve binalardaki yapısal uygulamalarda, apartmanlarda ve süs çimleri bakımında kullanıyoruz. Tüketiciler tarafından satın alınabiliyorlar, dolayısıyla organofosfat maruziyetinin nispeten yaygın olduğu kanıtlandı” ifadelerini kullandı.

Aile kurmak isteyenlere tavsiye

Erkekler için genel sağlık söz konusu olduğunda spermin inanılmaz derecede hassas bir son nokta olduğunu vurgulayan Perry, şunları söyledi:

* Size en iyi tavsiyem, çevrenizdeki böcek ilaçlarının farkında olmanız ve özellikle de bir aile kurmayı planlıyor ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, gereksiz böcek ilacına maruz kalmaktan kaçınmanın iyi bir şey olduğunun bilincinde olmanızdır.