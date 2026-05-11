Göz kapağı cerrahisinde görünmeyen riskler: Uzmanlar uyarıyor

Tıpta “blefaroplasti” olarak adlandırılan göz kapağı cerrahisi; üst ve alt göz kapaklarında oluşan deri fazlalığı, sarkma ve torbalanmaların giderilmesini amaçlıyor. Ancak uzmanlara göre bu operasyonların temel amacı her zaman estetik görünüm değil.

Özellikle üst göz kapağında meydana gelen belirgin sarkmaların zamanla görme alanını daraltabildiğini ifade eden Op. Dr. Kemal Gültekin, bu durumun günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyebildiğini belirtti.

Görüş alanını daraltabiliyor

Üst göz kapağının sarkmasıyla birlikte özellikle üst ve yan görüş açısında kayıplar yaşanabileceğini söyleyen Gültekin, bunun;

Araç kullanırken görüş kısıtlılığı,

Merdiven inip çıkarken denge problemleri,

Günlük aktivitelerde zorlanma,

Sürekli kaş kaldırmaya bağlı baş ve alın bölgesinde yorgunluk

gibi sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Bazı hastaların farkında olmadan alın kaslarını sürekli kullanarak bu sorunu telafi etmeye çalıştığını belirten Gültekin, bunun zamanla kronik baş ağrılarına yol açabileceğini söyledi.

“Sadece estetik operasyon” algısı yanlış

Toplumda göz kapağı ameliyatlarının yalnızca estetik amaçlı yapıldığı yönündeki algının doğru olmadığını vurgulayan Op. Dr. Kemal Gültekin, birçok vakada bu operasyonların görme kalitesini artırmaya yönelik fonksiyonel bir tedavi niteliği taşıdığını dile getirdi.

Bu nedenle operasyon öncesinde yalnızca estetik değerlendirme yapılmasının yeterli olmadığını belirten uzmanlar, detaylı göz muayenesi ve görme alanı testlerinin mutlaka uygulanması gerektiğini ifade ediyor.

Yanlış müdahaleler kalıcı sorunlara yol açabiliyor

Göz kapağı bölgesinin milimetrik hassasiyet gerektiren bir anatomik yapı olduğuna dikkat çeken Gültekin, kontrolsüz uygulamaların ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi.

Yanlış ya da yetersiz planlanan işlemler sonucunda;

Göz kapağının tam kapanamaması,

Göz kuruluğu ve göz yüzeyi problemleri,

Asimetrik görünüm,

Görme fonksiyonlarında bozulma

gibi sorunların ortaya çıkabileceği belirtildi.

Uzman ve donanımlı merkez vurgusu

Göz kapağı ameliyatlarının basit bir estetik işlem gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Kemal Gültekin, operasyonların mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı, ameliyathane altyapısına sahip cerrahi tıp merkezleri ve hastanelerde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sterilizasyon koşulları, acil müdahale altyapısı ve uzman hekim değerlendirmesinin hasta güvenliği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Gültekin, göz çevresine yapılacak yanlış müdahalelerin görme fonksiyonlarını dahi etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtti.