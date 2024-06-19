Güneş gözlüğü seçerken dikkat! Yanlış güneş gözlüğü seçimi sarı nokta hastalığını hızlandırabilir

Elazığ Medilines Hastanesi'nde göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Oğuzhan Genç, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı hızla artan güneş gözlükleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle küresel ısınmanın mevcut durumda olduğunu aktaran göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Oğuzhan Genç, ’’Biz hastaların tümüne güneş gözlüğü tavsiye ediyoruz. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Gözlük camının kalitesi çok önemlidir. Kötü kalite camlar göze zarar verebilir. Çünkü bu gözlüklerde ki amaçlar ultraviyole ışınlar dediğimiz UVA ve UVB ışınların gözün kornea ve kurucu elemanlarından geçtikten sonra göz retinasına çok az miktarda ulaşmasını sağlamak ve burada oluşabilecek kalıcı hasarı engellemektir. Kötü camlar da ışığı süzmezse gözbebeğini büyüteceği için fayda değil de çok fazla zarar verebilir. İleri dönemde sarı nokta hastalığını hızlandırabilir. Retina hücrelerinde tahribat oluşturabilir. Bunların hepsi dikkat edilmesi gereken konulardır. O yüzden gözlük seçerken kalitesi sorulma ve doktora görünüp onun danışmanlığında gözlük alması önemli bir konudur." dedi.

"Önemli olan faktör güneş gözlüğü camının kalitesi"

"Güneş gözlüklerinin camları biraz daha koyu bir renge sahip bunun sebebi de güneş ışınlarının göze geçmesini engellemektir" diyen Genç, "Eğer kalitesiz sadece dış görünüş için alınırsa karanlık ortamda gözbebeği büyür ve göze daha fazla zararlı ışınlar geçer. Kalitesiz gözlük fayda vermez aksine zarar verir. Güneş gözlüğü estetik bir olaydır. Görünüş sağlar ama en önemli faktör camın kalitesidir. Camın kalitesi seçilirken göz doktoruna danışılmalı ve bir optikçi tavsiyesi ile alınması çok önemlidir. Gösterişe kaçalım derken gözlere zarar vermeyelim” dedi.