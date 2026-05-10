Hantavirüs ile ilgili çarpıcı iddia: İşte dünyanın kilitlendiği hantavirüsün başlangıç noktası

Arjantin’de kuş gözlemi yapan Hollandalı ornitolog Leo Schilperoord’un, hantavirüsün kemirgen dışkısından havaya karışan partiküllerin solunması yoluyla bulaştığı değerlendirildi. Aynı enfeksiyon nedeniyle eşi Mirjam Schilperoord’un da yaşamını yitirdiği bildirildi.

New York Post’un haberine göre, 70 yaşındaki Leo Schilperoord ve 69 yaşındaki eşi Mirjam Schilperoord, yaklaşık beş ay sürecek Güney Amerika gezileri kapsamında Kasım ayında Arjantin’e gitti. Çift, Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından mart sonunda yeniden Arjantin’e döndü.

Ushuaia’daki çöp depolama alanı inceleme altında

Kuş gözlemciliğine tutkuyla bağlı olan çift, Ushuaia kentinin dışında bulunan bir çöp depolama alanını ziyaret etti. Bölge, nadir görülen beyaz boğazlı karakarayı gözlemlemek isteyen kuş gözlemcilerinin sıkça uğradığı bir nokta olarak biliniyor.

Yolcu gemisinde ölüm olayı inceleniyor

Yetkililer, çiftin burada yaşayan ve Andes türü hantavirüs taşıdığı belirtilen kemirgenlerin dışkısından yayılan virüslü parçacıkları solumuş olabileceğini düşünüyor. Andes tipi hantavirüsün, insandan insana bulaşabilen nadir türlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Çift, 1 Nisan’da Ushuaia’dan hareket eden MV Hondius adlı yolcu gemisine bindi. Gemide bulunan 112 kişinin çoğunun kuş gözlemcisi ve bilim insanı olduğu belirtildi. Leo Schilperoord, yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu ağırlaşan Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti.

Eşi Mirjam Schilperoord ise eşinin cenazesiyle birlikte gemiden ayrılarak Hollanda’ya dönmek üzere yola çıktı. Ancak Güney Afrika’daki Johannesburg Havalimanı’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün hayatını kaybetti.

Uzmanlardan riskli bölgeler için uyarı

Yetkililer, olayın ardından hantavirüsün bulaşma zincirini araştırmayı sürdürüyor. Uzmanlar, özellikle kemirgenlerin yoğun bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, kuş gözlemcileri ve doğa araştırmacıları için riskli bölgelerde koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekiyor.