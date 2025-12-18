Hastanelerde enfeksiyonla mücadelede yeni dönem: Önleme ve kontrol kuralları yenilendi

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hastanelerde enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yönelik en yetkili yapı olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi belirlendi. Komitenin aldığı kararların bağlayıcı olacağı vurgulanırken, bu kararların hayata geçirilmesinden hastane yönetimlerinin sorumlu olacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin kapsamlı bir güncellemeyle yenilendiği belirtildi. Bu çerçevede 11 Ağustos 2005 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde güncel bilimsel yaklaşımlar ve uygulamalar esas alındı. Yeni yönetmeliğin, hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Komitelere yeni temsilciler eklendi, toplantı sayısı artırıldı

Mevcut enfeksiyon kontrol komite üyelerine, çocuk hastalıkları temsilcisi, çocuk yoğun bakım temsilcisi, yenidoğan yoğun bakım temsilcisi, kalite yönetimi temsilcisi, epidemiyoloji yan dal uzmanı ve iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi eklendi. Yıllık olağan komite toplantı sayısı yoğun bakım ünitesi olan kurumlarda 4'e çıkarıldı.

Yönetmelikle, Türkiye genelinde enfeksiyon kontrol hemşiresi sayısı 600 civarında arttırıldı. Enfeksiyon kontrol komitesine tıbbi sekreter görevlendirildi. Yönetmelikle yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon önleme ve kontrol çalışmalarını desteklemek üzere tam zamanlı tıbbi sekreter görevlendirildi.

Ulusal sürveyans ağı üzerinden yürütülen sürveyans faaliyetlerinde veri analizi ve düzenli geri bildirimlere ek olarak, antibiyotik kullanım verilerinin birlikte değerlendirilmesi esas alındı.

Yeni yönetmelik ile hasta ve çalışan güvenliğini önceleyen, izlenebilir, veriye dayalı ve etkin bir enfeksiyon önleme ve kontrol programı sürdürülebilirliği temin edildi.