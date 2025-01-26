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İddialar sosyal medyada gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyadaki iddiaları üzerine, hastaneye yönelik idari ve hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İddialar sosyal medyada gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı harekete geçti
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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