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İki yaşındaki çocuk bir yakının öpücüğü yüzünden kör oldu

İngiltere'de yaşayan iki yaşındaki Juwan isimli çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti. Uzmanlar çocuk öpmenin tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haber Merkezi
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İki yaşındaki çocuk bir yakının öpücüğü yüzünden kör oldu
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İngiltere'de yaşayan henüz iki yaşındaki Juwan, bir yakını tarafından öpüldükten sonra herpes simpleks virüsü kaptı ve sol gözünü kaybetti. Virüs, gözünde kabarcık oluşmasına ve ardından korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına yol açtı. Bu yara enfeksiyonlara neden oldu ve doktorların tüm çabalarına rağmen göz tamamen işlevini yitirdi. Gözünü korumak için kapakları dikildi.

Ailesi, Juwan'ın görme yetisini geri kazanması için sinir nakli ve ardından kornea nakli planlıyor. Ancak görme yetisinin tamamen geri gelip gelmeyeceği belirsiz. Juwan’ın annesi, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.

Aile, Juwan’ın tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bağış toplarken, diğer ebeveynleri de bilinçlendirmeye çalışıyor. "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük zararlar verebilir" diyerek diğer ebeveynleri de uyarıyorlar.

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