“İlaç eksikliği resmi kayıtlardan daha fazla”

Yunanistan'da eczacılar, eksik ilaç listesinin resmi rakamların çok üstünde olduğunu bildirdi.

Attika Eczacılar Birliğinden (FSA) yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tedbirleri kapsamında kapatılan ilaç açığı yeniden ortaya çıkarken eksik listesine daha fazla ilacın eklendiği belirtildi.

Antibiyotik, tetanos aşısı, insülin, kalp, solunum yoluyla alınan gibi birçok ilacın piyasada bulunmadığı bildirilen açıklamada, yakın zamanda bu ilaçların temininde istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Eczacılar, ulusal ilaç kuruluşu EOF'nin eksiklik yaşanan ilaçların güncellenmiş listesinde 235 ilaç bulunduğunu ancak gerçek listenin bundan çok daha uzun olduğunu bildirdi.

Ezcacı Anna Kostantinidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Piyasada bulunamayan ama çok ihtiyaç duyulan ilaçlar var. Mesela kullanımı çok yaygın olan antibiyotikler bulunamıyor. İnsüline ihtiyaç duyan hastalarımız var, Alzheimer ilaçları gibi bu ilaçları da hastalara temin edemiyoruz." diye konuştu.