İlaç fiyatları zamlandı? Zamlı ilaç fiyatları ne kadar oldu?
İlaç fiyatları için beklenen zam geldi. 2023 yılının şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatları zammı öne çekilirken, zam sonrasında ilaç fiyatları arttı. Geçtiğimiz şubat ayındaki yüzde 22'lik zam sonrasında bu kez ilaç zammı yüzde 36,77 oranında oldu. İşte zamlı ilaç fiyatları ve detaylar...
İlaç fiyatları zammı planlanan tarihten erken geldi. Daha önce ilaç fiyatlarına zam konusunda sinyaller verilmiş, zammın yeni yılın şubat ayında yapılacağı konuşulmuştu ancak tedarik ve üretim gibi konularda yaşanan sorunların ardından ilaç fiyatları zammı öne çekildi.
İlaç fiyatlarına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, yapılan zam sonrasında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilaç fiyatları yüzde 36,77 oranında zamlanırken, ilaç fiyatlarındaki zam tüm ilaçları kapsıyor. Artık vatandaşlar eczanelerden ilaçlarını yüzde 36,77'lik zamlı fiyatlarla tedarik edecekler. Yapılan zam sonrasında bazı ilaç fiyatları şu şekilde oldu: